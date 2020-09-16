https://ria.ru/20200916/ekonomika-1577312808.html
В Кремле оценили последствия коронавируса для российской экономики
Российским властям удается минимизировать негативные последствия в экономике на фоне пандемии, но нестабильность в мире не может не сказываться на РФ, заявил... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:08
2020-09-16T13:08
2020-09-16T13:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Российским властям удается минимизировать негативные последствия в экономике на фоне пандемии, но нестабильность в мире не может не сказываться на РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Конъюнктура всемирная экономическая носит достаточно драматический характер, это не может не сказываться на нашей экономике, хотя благодаря принимаемым мерам удается все-таки как-то минимизировать негативные последствия от экономического кризиса, но, к сожалению, мы не свободны все-таки от, скажем так, тех проявлений нестабильности, которые сейчас есть", - сказал он.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200910/ekonomika-1577033849.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, экономика