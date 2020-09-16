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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200916/ekonomika-1577312808.html
В Кремле оценили последствия коронавируса для российской экономики
Российским властям удается минимизировать негативные последствия в экономике на фоне пандемии, но нестабильность в мире не может не сказываться на РФ, заявил... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:08
2020-09-16T13:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Российским властям удается минимизировать негативные последствия в экономике на фоне пандемии, но нестабильность в мире не может не сказываться на РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Конъюнктура всемирная экономическая носит достаточно драматический характер, это не может не сказываться на нашей экономике, хотя благодаря принимаемым мерам удается все-таки как-то минимизировать негативные последствия от экономического кризиса, но, к сожалению, мы не свободны все-таки от, скажем так, тех проявлений нестабильности, которые сейчас есть", - сказал он.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, экономика

В Кремле оценили последствия коронавируса для российской экономики

13:08 16.09.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российским властям удается минимизировать негативные последствия в экономике на фоне пандемии, но нестабильность в мире не может не сказываться на РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конъюнктура всемирная экономическая носит достаточно драматический характер, это не может не сказываться на нашей экономике, хотя благодаря принимаемым мерам удается все-таки как-то минимизировать негативные последствия от экономического кризиса, но, к сожалению, мы не свободны все-таки от, скажем так, тех проявлений нестабильности, которые сейчас есть", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 13:40
Путин прокомментировал меры по восстановлению экономики
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковЭкономика
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