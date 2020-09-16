https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577336119.html
Глава МИД Германии призвал Россию повлиять на Минск с целью деэскалации
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Россию оказать влияние на Минск с целью деэскалации и вступления белорусских властей в диалог на уровне ОБСЕ. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:20
2020-09-16T17:20
2020-09-16T17:20
протесты в белоруссии
обсе
хайко маас
александр лукашенко
сергей лавров
мид германии
москва
минск
белоруссия
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<strong>БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> призвал Россию оказать влияние на <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> с целью деэскалации и вступления белорусских властей в диалог на уровне <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>."Россия несет особую ответственность в этой ситуации. Это следует уже из тесных, особых отношений с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>, которые не ставит под сомнение и белорусская оппозиция", - сказал Маас, добавив, что "перед президентом (РФ Владимиром) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путиным</a> и министром иностранных дел (РФ Сергеем) <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Лавровым</a> мы еще четко выступили за то, что и Россия должна выступить за то, чтобы диалог на уровне ОБСЕ был начат"."Мы постоянно призывали (президента Белоруссии Александра) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> вступить в диалог с теми, кто находится на улице. Но он продолжает идти путем насилия и подавления, ищет в этих целях поддержки из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Мы предлагали посредничество, прежде всего по линии ОБСЕ, членом которой является Белоруссия", - сказал Маас.Он добавил, что в ЕС уже рассматривается вопрос о введение санкций против лиц в Белоруссии, которые виновны в фальсификации выборов и насилии против демонстрантов. Дальнейшие шаги по этому вопросу будут рассмотрены на СМИД ЕС 21 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>, сказал Маас."Если насилие в отношении мирных демонстрантов не прекратится, эти меры будут распространены на значительно большее число людей, речь пойдет о том, чтобы поговорить и о господине Лукашенко", - сказал он.
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577260395.html
https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577220297.html
Александр Невский
"... и Россия Должна выступить за то, чтобы диалог на уровне ОБСЕ был начат"- Интересно, есть на свете такая страна или организация, кому бы Россия что то не была Должна?
47
zz 810
нет, ребята, вы нам санкции, причем за нашего же гражданина, а мы вам помощь с батькой??! шыш вам с маслом
25
9
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, хайко маас, александр лукашенко, сергей лавров, мид германии, москва, минск, белоруссия, в мире