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Жириновский призвал убрать все захоронения с Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал перенести все захоронения с Красной площади. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:06
2020-09-15T14:06
николай шумаков
лдпр
геннадий зюганов
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> призвал перенести все захоронения с Красной площади.Ранее лидер ЛДПР уже делал подобное предложение."Союз архитекторов предлагает придумать вариант нового предназначения Мавзолея - молодцы. Убрать все захоронения, слово Ленин употреблять не надо, русское слово, все, и (перенести) по месту захоронения родственников", - сказал Жириновский журналистам."Нельзя на Красной площади, где играют в футбол, хоккей, ярмарки, праздники, концерты, Новый год - и кладбище. Поэтому очистить все и не выдумывать, что это кому-то дорого, никто же не уничтожает захоронения, а переносит", - отметил он.Лидер ЛДПР считает, что для этого не нужно ставить никого в известность, решение может принять комендант Кремля.Ранее лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a>, комментируя предложение о дальнейшем использовании ("реиспользовании") мавзолея Ленина, заявил, что КПРФ никого не пустит "раскапывать Красную площадь".На сайте союза архитекторов России 12 сентября появилось сообщение о начале приема заявок на конкурс на лучшую концепцию по "реиспользованию" мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. В частности, предлагалось сделать мавзолей филиалом Музея архитектуры имени Алексея Щусева (Щусев – автор мавзолея). Позднее на сайте появилось обращение главы Союза архитекторов России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_SHumakov/" target="_blank" data-auto="true">Николая Шумакова</a>, в котором отмечалось, что объявленный конкурс – это всего лишь попытка обсудить возможные варианты использования мемориального пространства. Также в нем подчеркивалось, что Союз архитекторов России не поднимает вопрос о перезахоронении Ленина и тем более не выступает за снос мавзолея. Позже Шумаков сообщил, что организация отменила объявленный конкурс на лучшую концепцию дальнейшего использования мавзолея.
https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577137953.html
Давно пора, хватит деда мучить
17
Уже впадает в маразм....пора на покой....
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николай шумаков, лдпр, геннадий зюганов, владимир жириновский, общество

Жириновский призвал убрать все захоронения с Красной площади

14:06 15.09.2020
10267
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал перенести все захоронения с Красной площади.
Ранее лидер ЛДПР уже делал подобное предложение.
"Союз архитекторов предлагает придумать вариант нового предназначения Мавзолея - молодцы. Убрать все захоронения, слово Ленин употреблять не надо, русское слово, все, и (перенести) по месту захоронения родственников", - сказал Жириновский журналистам.
"Нельзя на Красной площади, где играют в футбол, хоккей, ярмарки, праздники, концерты, Новый год - и кладбище. Поэтому очистить все и не выдумывать, что это кому-то дорого, никто же не уничтожает захоронения, а переносит", - отметил он.
Лидер ЛДПР считает, что для этого не нужно ставить никого в известность, решение может принять комендант Кремля.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя предложение о дальнейшем использовании ("реиспользовании") мавзолея Ленина, заявил, что КПРФ никого не пустит "раскапывать Красную площадь".
На сайте союза архитекторов России 12 сентября появилось сообщение о начале приема заявок на конкурс на лучшую концепцию по "реиспользованию" мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. В частности, предлагалось сделать мавзолей филиалом Музея архитектуры имени Алексея Щусева (Щусев – автор мавзолея). Позднее на сайте появилось обращение главы Союза архитекторов России Николая Шумакова, в котором отмечалось, что объявленный конкурс – это всего лишь попытка обсудить возможные варианты использования мемориального пространства. Также в нем подчеркивалось, что Союз архитекторов России не поднимает вопрос о перезахоронении Ленина и тем более не выступает за снос мавзолея. Позже Шумаков сообщил, что организация отменила объявленный конкурс на лучшую концепцию дальнейшего использования мавзолея.
Посетители заходят в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 15:36
Сенатор счел идею провести конкурс по мавзолею Ленина "диверсией"
1042121577
Обсудить 16
Николай ШумаковЛДПРГеннадий ЗюгановВладимир ЖириновскийОбщество
Популярные комментарии
Давно пора, хватит деда мучить
15 сентября, 15:21
Здрасьте ПриехалиЗдрасьте Приехали
900017
Уже впадает в маразм....пора на покой....
15 сентября, 14:26
юра паневюра панев
710007
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