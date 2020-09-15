https://ria.ru/20200915/zhirinovskiy-1577264478.html

Жириновский призвал убрать все захоронения с Красной площади

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал перенести все захоронения с Красной площади. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:06

2020-09-15T14:06

2020-09-15T14:06

николай шумаков

лдпр

геннадий зюганов

владимир жириновский

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> призвал перенести все захоронения с Красной площади.Ранее лидер ЛДПР уже делал подобное предложение."Союз архитекторов предлагает придумать вариант нового предназначения Мавзолея - молодцы. Убрать все захоронения, слово Ленин употреблять не надо, русское слово, все, и (перенести) по месту захоронения родственников", - сказал Жириновский журналистам."Нельзя на Красной площади, где играют в футбол, хоккей, ярмарки, праздники, концерты, Новый год - и кладбище. Поэтому очистить все и не выдумывать, что это кому-то дорого, никто же не уничтожает захоронения, а переносит", - отметил он.Лидер ЛДПР считает, что для этого не нужно ставить никого в известность, решение может принять комендант Кремля.Ранее лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a>, комментируя предложение о дальнейшем использовании ("реиспользовании") мавзолея Ленина, заявил, что КПРФ никого не пустит "раскапывать Красную площадь".На сайте союза архитекторов России 12 сентября появилось сообщение о начале приема заявок на конкурс на лучшую концепцию по "реиспользованию" мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. В частности, предлагалось сделать мавзолей филиалом Музея архитектуры имени Алексея Щусева (Щусев – автор мавзолея). Позднее на сайте появилось обращение главы Союза архитекторов России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_SHumakov/" target="_blank" data-auto="true">Николая Шумакова</a>, в котором отмечалось, что объявленный конкурс – это всего лишь попытка обсудить возможные варианты использования мемориального пространства. Также в нем подчеркивалось, что Союз архитекторов России не поднимает вопрос о перезахоронении Ленина и тем более не выступает за снос мавзолея. Позже Шумаков сообщил, что организация отменила объявленный конкурс на лучшую концепцию дальнейшего использования мавзолея.

https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577137953.html

Здрасьте Приехали Давно пора, хватит деда мучить 17

юра панев Уже впадает в маразм....пора на покой.... 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай шумаков, лдпр, геннадий зюганов, владимир жириновский, общество