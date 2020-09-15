https://ria.ru/20200915/zelenskiy-1577279266.html

Зеленский: перенос переговоров по Донбассу из Минска обсуждать рано

Вопрос переноса переговорной площадки контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска в Вену пока рано обсуждать, считает президент Украины... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:24

2020-09-15T17:24

2020-09-15T17:24

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<strong>КИЕВ, 15 сен – РИА Новости.</strong> Вопрос переноса переговорной площадки контактной группы по урегулированию ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вену</a> пока рано обсуждать, считает президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a>.Ранее глава делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что переговоры по Донбассу могут быть перенесены в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швецию</a> или <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндию</a>. Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> заявил, что Киев не видит необходимости переносить площадку для переговоров по Донбассу из Минска, но следит за ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и может принять такое решение при необходимости."По поводу переноса заседаний трехсторонней контактной группы в Минске из Минска в <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрию</a>… Несмотря на то, что Австрия очень нас поддерживает в этом вопросе (урегулирования ситуации в Донбассе – ред.) и в санкционном вопросе, мы за это благодарны, но такие вопросы о переносе сейчас очень рано обсуждать, потому что мы ждем стабилизации очень сложной ситуации, которая происходит в Минске. И, кстати, мы ждем стабилизацию не из-за наших встреч в "минском формате", а во-первых, ради мира и спокойствия в Белоруссии, а потом уже из-за того, что у нас заседания там происходят", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, как он оценивает идею переноса переговоров по Донбассу из Минска в Вену. Трансляцию во вторник вел офис Зеленского в Facebook.Он напомнил, что пока из-за пандемии коронавируса заседания проходят в режиме видеоконференций.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200827/peregovory-1576405264.html

https://ria.ru/20200713/1574303526.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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