https://ria.ru/20200915/zaksobranie-1577247445.html

У "Единой России" будет 60% голосов в новосибирском заксобрании

"Единая Россия" сформирует фракцию в новом созыве законодательного собрания Новосибирской области в составе 47 депутатов из 76, заявил во вторник губернатор... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:26

2020-09-15T10:26

2020-09-15T10:26

единый день голосования — 2020

андрей травников

лдпр

справедливая россия

единая россия

новосибирская область

политика

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<strong>НОВОСИБИРСК, 15 сен – РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" сформирует фракцию в новом созыве законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> в составе 47 депутатов из 76, заявил во вторник губернатор <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Travnikov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Травников</a> на встрече с лидерами политических партий, прошедших в состав областного парламента.Ранее глава облизбиркома Ольга Благо сообщала, что, по предварительным данным, из 76 депутатских мандатов заксобрания партия "Единая Россия" получает 44, КПРФ – 14, <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> – шесть, "Новые люди" – три, "Родина" - два, "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" – два, "Пенсионеры: за социальную справедливость" – два, самовыдвиженцы – три."По предварительным результатам состоявшихся выборов, в новом созыве у партии "Единая Россия" снова будет большинство. На данный момент идет формирование фракции в составе 46 депутатов (из 76) – это 60% от общего количества голосов", - приводит облправительство слова главы Новосибирской области.Травников при этом отметил, что полностью удовлетворен уровнем взаимоотношений, которые сложились в последние годы как между правительством региона и законодательным собранием в целом, так и между депутатскими объединениями, представляющими в ЗС различные политические партии."Самая крупная политическая сила – партия "Единая Россия" – никогда не пользовалась в нашем парламенте правом большинства, мы всегда находили возможность провести дополнительные консультации и найти компромиссное решение", - сказал он, уточнив, что намерен добиваться сохранения и укрепления сложившихся конструктивных взаимоотношений.Жители Новосибирской области 11-13 сентября выбирали 76 депутатов законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва по смешанной системе – 38 депутатов по одномандатным округам и 38 по партийным спискам.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577205456.html

новосибирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей травников, лдпр, справедливая россия, единая россия, новосибирская область, политика