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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200915/zaksobranie-1577247445.html
У "Единой России" будет 60% голосов в новосибирском заксобрании
"Единая Россия" сформирует фракцию в новом созыве законодательного собрания Новосибирской области в составе 47 депутатов из 76, заявил во вторник губернатор... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:26
2020-09-15T10:26
единый день голосования — 2020
андрей травников
лдпр
справедливая россия
единая россия
новосибирская область
политика
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<strong>НОВОСИБИРСК, 15 сен – РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" сформирует фракцию в новом созыве законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> в составе 47 депутатов из 76, заявил во вторник губернатор <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Travnikov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Травников</a> на встрече с лидерами политических партий, прошедших в состав областного парламента.Ранее глава облизбиркома Ольга Благо сообщала, что, по предварительным данным, из 76 депутатских мандатов заксобрания партия "Единая Россия" получает 44, КПРФ – 14, <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> – шесть, "Новые люди" – три, "Родина" - два, "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" – два, "Пенсионеры: за социальную справедливость" – два, самовыдвиженцы – три."По предварительным результатам состоявшихся выборов, в новом созыве у партии "Единая Россия" снова будет большинство. На данный момент идет формирование фракции в составе 46 депутатов (из 76) – это 60% от общего количества голосов", - приводит облправительство слова главы Новосибирской области.Травников при этом отметил, что полностью удовлетворен уровнем взаимоотношений, которые сложились в последние годы как между правительством региона и законодательным собранием в целом, так и между депутатскими объединениями, представляющими в ЗС различные политические партии."Самая крупная политическая сила – партия "Единая Россия" – никогда не пользовалась в нашем парламенте правом большинства, мы всегда находили возможность провести дополнительные консультации и найти компромиссное решение", - сказал он, уточнив, что намерен добиваться сохранения и укрепления сложившихся конструктивных взаимоотношений.Жители Новосибирской области 11-13 сентября выбирали 76 депутатов законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва по смешанной системе – 38 депутатов по одномандатным округам и 38 по партийным спискам.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577205456.html
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андрей травников, лдпр, справедливая россия, единая россия, новосибирская область, политика

У "Единой России" будет 60% голосов в новосибирском заксобрании

10:26 15.09.2020
54
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк"Единая Россия"
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 15 сен – РИА Новости. "Единая Россия" сформирует фракцию в новом созыве законодательного собрания Новосибирской области в составе 47 депутатов из 76, заявил во вторник губернатор Андрей Травников на встрече с лидерами политических партий, прошедших в состав областного парламента.
Ранее глава облизбиркома Ольга Благо сообщала, что, по предварительным данным, из 76 депутатских мандатов заксобрания партия "Единая Россия" получает 44, КПРФ – 14, ЛДПР – шесть, "Новые люди" – три, "Родина" - два, "Справедливая Россия" – два, "Пенсионеры: за социальную справедливость" – два, самовыдвиженцы – три.
"По предварительным результатам состоявшихся выборов, в новом созыве у партии "Единая Россия" снова будет большинство. На данный момент идет формирование фракции в составе 46 депутатов (из 76) – это 60% от общего количества голосов", - приводит облправительство слова главы Новосибирской области.
Травников при этом отметил, что полностью удовлетворен уровнем взаимоотношений, которые сложились в последние годы как между правительством региона и законодательным собранием в целом, так и между депутатскими объединениями, представляющими в ЗС различные политические партии.
"Самая крупная политическая сила – партия "Единая Россия" – никогда не пользовалась в нашем парламенте правом большинства, мы всегда находили возможность провести дополнительные консультации и найти компромиссное решение", - сказал он, уточнив, что намерен добиваться сохранения и укрепления сложившихся конструктивных взаимоотношений.
Жители Новосибирской области 11-13 сентября выбирали 76 депутатов законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва по смешанной системе – 38 депутатов по одномандатным округам и 38 по партийным спискам.
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 12:34Единый день голосования — 2020
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Единый день голосования — 2020Андрей ТравниковЛДПРСправедливая РоссияЕдиная РоссияНовосибирская областьПолитика
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