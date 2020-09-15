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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200915/volodin-1577256198.html
Володин призвал депутатов активнее работать с белорусскими коллегами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на фоне событий в Белоруссии попросил депутатов активнее работать с белорусскими коллегами в Парламентском собрании. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:22
2020-09-15T13:20
протесты в белоруссии
госдума рф
нато
вячеслав володин
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> на фоне событий в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> попросил депутатов активнее работать с белорусскими коллегами в Парламентском собрании."Не прекращаются попытки вмешательства во внутренние дела суверенной Белоруссии. Со своей стороны мы должны сделать все, чтобы этого не допустить. Кто будет у власти, должен решать белорусский народ, а не <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и европейские государства. В этой связи прошу вас, уважаемые коллеги, более активно работать в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России", - сказал Володин в ходе открытия осенней сессии Госдумы.
https://ria.ru/20200915/sotrudnichestvo-1577249890.html
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госдума рф, нато, вячеслав володин, белоруссия, политика

Володин призвал депутатов активнее работать с белорусскими коллегами

12:22 15.09.2020 (обновлено: 13:20 15.09.2020)
140
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на фоне событий в Белоруссии попросил депутатов активнее работать с белорусскими коллегами в Парламентском собрании.
"Не прекращаются попытки вмешательства во внутренние дела суверенной Белоруссии. Со своей стороны мы должны сделать все, чтобы этого не допустить. Кто будет у власти, должен решать белорусский народ, а не НАТО и европейские государства. В этой связи прошу вас, уважаемые коллеги, более активно работать в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России", - сказал Володин в ходе открытия осенней сессии Госдумы.
Минск - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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