https://ria.ru/20200915/volna-1577278510.html
Гинцбург озвучил условие предотвращения новых волн коронавируса
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что стоит ожидать вторую, третью и последующую волны коронавируса до тех пор, пока не будет выработан... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:15
2020-09-15T17:15
2020-09-15T18:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Директор <a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei" target="_blank">Центра им. Гамалеи</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> заявил, что стоит ожидать вторую, третью и последующую волны коронавируса до тех пор, пока не будет выработан коллективный иммунитет.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a>.Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что центр планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно. Он пояснил, что для новой вакцины потребуется проведение клинических испытаний. По словам Гинцбурга, говорить о сроках появления такой вакцины ещё пока рано.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577243511.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций