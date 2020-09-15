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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/volna-1577278510.html
Гинцбург озвучил условие предотвращения новых волн коронавируса
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что стоит ожидать вторую, третью и последующую волны коронавируса до тех пор, пока не будет выработан... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:15
2020-09-15T18:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Директор <a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei" target="_blank">Центра им. Гамалеи</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> заявил, что стоит ожидать вторую, третью и последующую волны коронавируса до тех пор, пока не будет выработан коллективный иммунитет.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a>.Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что центр планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно. Он пояснил, что для новой вакцины потребуется проведение клинических испытаний. По словам Гинцбурга, говорить о сроках появления такой вакцины ещё пока рано.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций

Гинцбург озвучил условие предотвращения новых волн коронавируса

17:15 15.09.2020 (обновлено: 18:17 15.09.2020)
14399
© REUTERS / Stephane MaheЖители Нанта в защитных масках
Жители Нанта в защитных масках - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© REUTERS / Stephane Mahe
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что стоит ожидать вторую, третью и последующую волны коронавируса до тех пор, пока не будет выработан коллективный иммунитет.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

"До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая волна, третья, и десятая волна (коронавируса)", - заявил Гинцбург в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, будет ли вторая волна коронавируса.

Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что центр планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно. Он пояснил, что для новой вакцины потребуется проведение клинических испытаний. По словам Гинцбурга, говорить о сроках появления такой вакцины ещё пока рано.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Вчера, 09:07Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиРоссийский фонд прямых инвестиций
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