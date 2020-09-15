https://ria.ru/20200915/udmurtiya-1577278858.html

В Удмуртии почти 900 семей заключили соцконтракты по подсобному хозяйству

Более 870 малообеспеченных семей с детьми в Удмуртии заключили социальные контракты по национальному проекту "Демография" для развития подсобного хозяйства на... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:20

2020-09-15T17:20

2020-09-15T17:20

удмуртская республика

александр бречалов

владимир путин

общество

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<strong>УФА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Более 870 малообеспеченных семей с детьми в Удмуртии заключили социальные контракты по национальному проекту "Демография" для развития подсобного хозяйства на сумму свыше 25 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе главы региона."Принято более 970 заявлений на заключение социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства, при этом 878 социальных контрактов уже заключено, произведены выплаты в объеме более 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.По данным властей, всего же в рамках реализации национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, заключено 2030 социальных контрактов на общую сумму более 172 миллиона рублей по различным направлениям. Так, например, 190 человек прошли дополнительное профессиональное обучение и смогли устроиться на работу, более 118 человек открыли свой бизнес.В сообщении отмечается, что из общего количества заявителей более 90% — это семьи с детьми, в том числе 43% - многодетные семьи."В 2020 году из бюджета республики будет выделено 247 миллионов рублей на материальную поддержку семей в рамках социальных контрактов. Цель социального контракта - повышение уровня и качества жизни малообеспеченных граждан, помощь в выходе из трудной жизненной ситуации. В данном случае государство не просто выделяет деньги, а дает инструменты, которые позволят семье в дальнейшем самой себя обеспечить", - цитирует пресс-служба слова главы Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бречалова</a>.

https://ria.ru/20200901/udmurtiya-1576600548.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, владимир путин, общество