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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20200915/udmurtiya-1577278858.html
В Удмуртии почти 900 семей заключили соцконтракты по подсобному хозяйству
Более 870 малообеспеченных семей с детьми в Удмуртии заключили социальные контракты по национальному проекту "Демография" для развития подсобного хозяйства на... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:20
2020-09-15T17:20
удмуртская республика
александр бречалов
владимир путин
общество
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<strong>УФА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Более 870 малообеспеченных семей с детьми в Удмуртии заключили социальные контракты по национальному проекту "Демография" для развития подсобного хозяйства на сумму свыше 25 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе главы региона."Принято более 970 заявлений на заключение социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства, при этом 878 социальных контрактов уже заключено, произведены выплаты в объеме более 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.По данным властей, всего же в рамках реализации национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, заключено 2030 социальных контрактов на общую сумму более 172 миллиона рублей по различным направлениям. Так, например, 190 человек прошли дополнительное профессиональное обучение и смогли устроиться на работу, более 118 человек открыли свой бизнес.В сообщении отмечается, что из общего количества заявителей более 90% — это семьи с детьми, в том числе 43% - многодетные семьи."В 2020 году из бюджета республики будет выделено 247 миллионов рублей на материальную поддержку семей в рамках социальных контрактов. Цель социального контракта - повышение уровня и качества жизни малообеспеченных граждан, помощь в выходе из трудной жизненной ситуации. В данном случае государство не просто выделяет деньги, а дает инструменты, которые позволят семье в дальнейшем самой себя обеспечить", - цитирует пресс-служба слова главы Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бречалова</a>.
https://ria.ru/20200901/udmurtiya-1576600548.html
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александр бречалов, владимир путин, общество

В Удмуртии почти 900 семей заключили соцконтракты по подсобному хозяйству

17:20 15.09.2020
130
© РИА Новости / Геннадий Карпов / Перейти в фотобанкУфа
Уфа - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Геннадий Карпов
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УФА, 15 сен - РИА Новости. Более 870 малообеспеченных семей с детьми в Удмуртии заключили социальные контракты по национальному проекту "Демография" для развития подсобного хозяйства на сумму свыше 25 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Принято более 970 заявлений на заключение социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства, при этом 878 социальных контрактов уже заключено, произведены выплаты в объеме более 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным властей, всего же в рамках реализации национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, заключено 2030 социальных контрактов на общую сумму более 172 миллиона рублей по различным направлениям. Так, например, 190 человек прошли дополнительное профессиональное обучение и смогли устроиться на работу, более 118 человек открыли свой бизнес.
В сообщении отмечается, что из общего количества заявителей более 90% — это семьи с детьми, в том числе 43% - многодетные семьи.
"В 2020 году из бюджета республики будет выделено 247 миллионов рублей на материальную поддержку семей в рамках социальных контрактов. Цель социального контракта - повышение уровня и качества жизни малообеспеченных граждан, помощь в выходе из трудной жизненной ситуации. В данном случае государство не просто выделяет деньги, а дает инструменты, которые позволят семье в дальнейшем самой себя обеспечить", - цитирует пресс-служба слова главы Удмуртии Александра Бречалова.
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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Бречалов открыл новую сельскую школу в Удмуртии
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловВладимир ПутинОбщество
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