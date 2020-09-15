Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/tlya-1577255272.html
Жителей российского города атаковали полчища насекомых
Улицы Красноярска заполонили мелкие насекомые, которые садятся на людей, залетают в дома и транспорт, сообщает Sibnet.ru. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:13
2020-09-15T13:19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577253246_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f024a545a39293575e165bcab443f39c.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Улицы <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a> заполонили мелкие насекомые, которые садятся на людей, залетают в дома и транспорт, сообщает <a href="https://www.sibnet.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sibnet.ru</a>.Как объяснила порталу сотрудник Института леса имени Сукачева Красноярского научного центра Наталья Кириченко, в городе начался массовый лет березовой тли.В пресс-службе регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> заявили, что насекомые не представляют вреда для жителей города, поскольку не переносят никаких заболеваний, передающихся контактным путем.
https://ria.ru/20200729/1575101264.html
1
красноярск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
На Красноярск напали полчища тли
На Красноярск напали полчища тли
2020-09-15T12:13
true
PT0M56S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577253246_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_909441eae6492eeeb1e19147f8546c12.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярск, общество

Жителей российского города атаковали полчища насекомых

12:13 15.09.2020 (обновлено: 13:19 15.09.2020)
1436
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Улицы Красноярска заполонили мелкие насекомые, которые садятся на людей, залетают в дома и транспорт, сообщает Sibnet.ru.
Как объяснила порталу сотрудник Института леса имени Сукачева Красноярского научного центра Наталья Кириченко, в городе начался массовый лет березовой тли.

"То, что целые облака летают — это самки, которые размножаются партеногенетическим путем: им не требуются самцы, они сами могут производить новое поколение. Погодные условия осени благоприятствуют массовому размножению тли", — уточнила она.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора заявили, что насекомые не представляют вреда для жителей города, поскольку не переносят никаких заболеваний, передающихся контактным путем.
Ушастые медузы в Берлинском зоопарке - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 13:01
В Германии рассказали о крупнейшем за 18 лет нашествии ушастых медуз
72291058
Обсудить 1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КрасноярскОбщество
Рекомендуем
66-летний Багама Айгубов
Российский пенсионер похудел почти на десять килограммов за пять часов
На приеме у врача-гастроэнтеролога
Названы "хорошие" продукты, которые поражают печень
Актер Юрий Назаров
Дочь рассказала о состоянии заболевшего COVID-19 актера Юрия Назарова
Сосредоточенные у белорусской границы российские силовики возвращаются в места постоянной дислокации. Кадр видео
Россия отвела силовиков от белорусской границы
Певец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
Модель Анастасия Решетова прокомментировала разрыв с Тимати
Прохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве
Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода
Солдаты бразильских Вооруженных сил во время дезинфекции статуи Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро
И снова карантин. Побит новый коронавирусный рекорд
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Навальный опубликовал первый пост после госпитализации
В состоянии анабиоза замедляются все процессы организма
К другим планетам. Найден способ пережить долгий космический полет
Планета Венера
Рогозин назвал Венеру сущим адом
Американский танк M1A2 Abrams
"Перебросили "Абрамсы": что американцы затеяли у границ Белоруссии
Адвокат Эльман Пашаев
Минюст потребовал лишить Пашаева адвокатского статуса
Медик делает прививку с вакциной против гриппа
Мурашко рассказал о жалобах привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Врач проверяет капельницу
Попова заявила, что переболевший COVID-19 может быть заразен до 90 дней
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15США откажутся от использования российского двигателя РД-180
03:11СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
Лента новостейМолния