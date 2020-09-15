https://ria.ru/20200915/tlya-1577255272.html

Жителей российского города атаковали полчища насекомых

Улицы Красноярска заполонили мелкие насекомые, которые садятся на людей, залетают в дома и транспорт, сообщает Sibnet.ru. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:13

2020-09-15T12:13

2020-09-15T13:19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

красноярск

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Улицы <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a> заполонили мелкие насекомые, которые садятся на людей, залетают в дома и транспорт, сообщает <a href="https://www.sibnet.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sibnet.ru</a>.Как объяснила порталу сотрудник Института леса имени Сукачева Красноярского научного центра Наталья Кириченко, в городе начался массовый лет березовой тли.В пресс-службе регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> заявили, что насекомые не представляют вреда для жителей города, поскольку не переносят никаких заболеваний, передающихся контактным путем.

https://ria.ru/20200729/1575101264.html

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красноярск

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярск, общество