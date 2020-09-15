https://ria.ru/20200915/sotrudnichestvo-1577243902.html

ООН и ОДКБ продолжат наращивать сотрудничество

ООН и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжат наращивать сотрудничество для предотвращения и разрешения конфликтов, борьбы с... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T09:18

2020-09-15T09:18

2020-09-15T10:02

антониу гутерреш

одкб

белоруссия

таджикистан

оон

армения

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> ООН и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжат наращивать сотрудничество для предотвращения и разрешения конфликтов, борьбы с терроризмом и международной преступностью и других областях, говорится в совместном заявлении генеральных секретарей организаций <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреша</a> и Станислава Зася, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Во вторник в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a> открывается юбилейная 75-я сессия Генеральной Ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."В дни, когда международное сообщество отмечает 75-ю годовщину создания ООН, генеральные секретари подтверждают твёрдую приверженность совместной декларации (о сотрудничестве) и своё намерение и далее наращивать масштабы сотрудничества на всех уровнях, в том числе в таких ключевых областях, как раннее предупреждение, предотвращение и разрешение конфликтов, миротворчество, предотвращение и противодействие терроризму, борьба против международной преступности и незаконной торговли оружием, готовность к бедствиям и реагирование на них и обмен информацией", - говорится в заявлении.Гутерреш и Зась также приветствовали "устойчивый прогресс и позитивную динамику в укреплении отношений между секретариатами двух организаций за 10 лет, прошедших со времени подписания совместной декларации о сотрудничестве".В <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> входят Армения, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a>, Казахстан, <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизия</a>, Россия и <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистан</a>.<strong><a href="https://ria.ru/20200915/guterresh-1577213630.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >></a></strong>

https://ria.ru/20200904/ucheniya-1576779444.html

белоруссия

таджикистан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, одкб, белоруссия, таджикистан, оон, армения, безопасность, в мире