https://ria.ru/20200915/rossiya-1577256314.html

Опрос показал, какой хотят видеть россияне свою страну

Почти половина россиян полагают, что Россия в XXI веке должна стремиться быть одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира, более... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:24

2020-09-15T12:24

2020-09-15T12:24

россия

вциом

ссср

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Почти половина россиян полагают, что <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия</a> в XXI веке должна стремиться быть одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира, более трети считают, что ей необходимо вернуть статус супердержавы, какой был у <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, свидетельствуют результаты опроса <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a>.По данным исследования, 44% граждан утверждают, что Россия должна быть одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира, 34% - что должна вернуть статус супердержавы, какой был у СССР, 7% - что должна добиться лидерства на постсоветском пространстве, еще столько же уверены, что не следует стремиться ни к каким глобальным целям, 10% затруднились ответить.Отмечается, что 37% респондентов считают, что Россия и сейчас остается великой державой, 29% - что, скорее всего, она ею станет в ближайшие 15-20 лет, 26% придерживаются обратного мнения, 8% затруднились ответить.По мнению граждан, также Россия должна стремиться к благосостоянию, высокому уровню жизни (12%), улучшению жизни населения (11%), миру (10%), развитию экономики, поддержке бизнеса (9%), сотрудничеству со странами (7%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20200903/patrioty-1576710921.html

https://ria.ru/20200912/chtenie-1577131189.html

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россия

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, ссср, общество