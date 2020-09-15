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https://ria.ru/20200915/rossiya-1577256314.html
Опрос показал, какой хотят видеть россияне свою страну
Почти половина россиян полагают, что Россия в XXI веке должна стремиться быть одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира, более... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:24
2020-09-15T12:24
россия
вциом
ссср
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Почти половина россиян полагают, что <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия</a> в XXI веке должна стремиться быть одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира, более трети считают, что ей необходимо вернуть статус супердержавы, какой был у <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, свидетельствуют результаты опроса <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a>.По данным исследования, 44% граждан утверждают, что Россия должна быть одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира, 34% - что должна вернуть статус супердержавы, какой был у СССР, 7% - что должна добиться лидерства на постсоветском пространстве, еще столько же уверены, что не следует стремиться ни к каким глобальным целям, 10% затруднились ответить.Отмечается, что 37% респондентов считают, что Россия и сейчас остается великой державой, 29% - что, скорее всего, она ею станет в ближайшие 15-20 лет, 26% придерживаются обратного мнения, 8% затруднились ответить.По мнению граждан, также Россия должна стремиться к благосостоянию, высокому уровню жизни (12%), улучшению жизни населения (11%), миру (10%), развитию экономики, поддержке бизнеса (9%), сотрудничеству со странами (7%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20200903/patrioty-1576710921.html
https://ria.ru/20200912/chtenie-1577131189.html
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РИА Новости
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россия, вциом, ссср, общество

Опрос показал, какой хотят видеть россияне свою страну

12:24 15.09.2020
538
© РИА Новости / Григорий СысоевПассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Почти половина россиян полагают, что Россия в XXI веке должна стремиться быть одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира, более трети считают, что ей необходимо вернуть статус супердержавы, какой был у СССР, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 44% граждан утверждают, что Россия должна быть одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира, 34% - что должна вернуть статус супердержавы, какой был у СССР, 7% - что должна добиться лидерства на постсоветском пространстве, еще столько же уверены, что не следует стремиться ни к каким глобальным целям, 10% затруднились ответить.
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Опрос показал, сколько россиян считают себя патриотами
Отмечается, что 37% респондентов считают, что Россия и сейчас остается великой державой, 29% - что, скорее всего, она ею станет в ближайшие 15-20 лет, 26% придерживаются обратного мнения, 8% затруднились ответить.
По мнению граждан, также Россия должна стремиться к благосостоянию, высокому уровню жизни (12%), улучшению жизни населения (11%), миру (10%), развитию экономики, поддержке бизнеса (9%), сотрудничеству со странами (7%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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