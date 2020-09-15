https://ria.ru/20200915/premera-1577202221.html

Стало известно, когда выйдет "Выпускной" с Мерил Стрип и Николь Кидман

Райан Мерфи сообщил в своем инстаграме, что киноадаптация бродвейского мюзикла "Выпускной" выйдет на Netflix 11 декабря. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T06:51

2020-09-15T06:51

2020-09-15T06:51

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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости</strong>. Райан Мерфи <a href="https://www.instagram.com/p/CFFLprtnkLF/" target="_blank">сообщил</a> в своем инстаграме, что киноадаптация бродвейского мюзикла "Выпускной" выйдет на Netflix 11 декабря."Netlifx отведет вас 11 декабря на "Выпускной", которого в этом году у вас не было",— написал режиссер.Помимо Мерил Стрип и Николь Кидман в фильме снимались Джеймс Корден и Керри Вашингтон. Четыре бродвейских актера отправляются в патриархальный городок в Индиане, чтобы помочь старшекласснице-лесбиянке, которой не разрешают привести на выпускной свою девушку. Мюзикл "Выпускной" шел на Бродвее с ноября 2018 по август 2019 года. Автор концепции Джек Виртель, композитор Мэттью Склар. Драматурги Боб Мартин и Чед Бегелин выступили сценаристами и продюсерами ленты. Это первый проект Мерфи на Netflix после ухода c Fox и заключения в 2018 году контракта со стриминговым сервисом, сумма которого предположительно составила 300 миллионов долларов.В недавнем интервью подкасту The Big Ticket Вашингтон <a href="https://variety.com/2020/film/podcasts/kerry-washington-emmys-little-fires-everywhere-1234738589/" target="_blank">поделилась</a> своими впечатлениями от работы над "Выпускным" с Мерил Стрип: "Она – просто феноменальная актриса и всегда такой была. Это просто невероятно".

https://ria.ru/20200225/1565184579.html

индиана

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, мерил стрип, николь кидман, индиана