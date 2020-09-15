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Стало известно, когда выйдет "Выпускной" с Мерил Стрип и Николь Кидман
Райан Мерфи сообщил в своем инстаграме, что киноадаптация бродвейского мюзикла "Выпускной" выйдет на Netflix 11 декабря. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T06:51
2020-09-15T06:51
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
мерил стрип
николь кидман
индиана
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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости</strong>. Райан Мерфи <a href="https://www.instagram.com/p/CFFLprtnkLF/" target="_blank">сообщил</a> в своем инстаграме, что киноадаптация бродвейского мюзикла "Выпускной" выйдет на Netflix 11 декабря."Netlifx отведет вас 11 декабря на "Выпускной", которого в этом году у вас не было",— написал режиссер.Помимо Мерил Стрип и Николь Кидман в фильме снимались Джеймс Корден и Керри Вашингтон. Четыре бродвейских актера отправляются в патриархальный городок в Индиане, чтобы помочь старшекласснице-лесбиянке, которой не разрешают привести на выпускной свою девушку. Мюзикл "Выпускной" шел на Бродвее с ноября 2018 по август 2019 года. Автор концепции Джек Виртель, композитор Мэттью Склар. Драматурги Боб Мартин и Чед Бегелин выступили сценаристами и продюсерами ленты. Это первый проект Мерфи на Netflix после ухода c Fox и заключения в 2018 году контракта со стриминговым сервисом, сумма которого предположительно составила 300 миллионов долларов.В недавнем интервью подкасту The Big Ticket Вашингтон <a href="https://variety.com/2020/film/podcasts/kerry-washington-emmys-little-fires-everywhere-1234738589/" target="_blank">поделилась</a> своими впечатлениями от работы над "Выпускным" с Мерил Стрип: "Она – просто феноменальная актриса и всегда такой была. Это просто невероятно".
https://ria.ru/20200225/1565184579.html
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, мерил стрип, николь кидман, индиана

Стало известно, когда выйдет "Выпускной" с Мерил Стрип и Николь Кидман

06:51 15.09.2020
755
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Мэрил Стрип на фотоколле перед показом фильма режиссера Филлиды Ллойд "Железная леди" (The Iron Lady) в рамках "Берлиенале-2012"
Актриса Мэрил Стрип на фотоколле перед показом фильма режиссера Филлиды Ллойд Железная леди (The Iron Lady) в рамках Берлиенале-2012 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Райан Мерфи сообщил в своем инстаграме, что киноадаптация бродвейского мюзикла "Выпускной" выйдет на Netflix 11 декабря.
"Netlifx отведет вас 11 декабря на "Выпускной", которого в этом году у вас не было",— написал режиссер.
Помимо Мерил Стрип и Николь Кидман в фильме снимались Джеймс Корден и Керри Вашингтон.
Четыре бродвейских актера отправляются в патриархальный городок в Индиане, чтобы помочь старшекласснице-лесбиянке, которой не разрешают привести на выпускной свою девушку.
Мюзикл "Выпускной" шел на Бродвее с ноября 2018 по август 2019 года. Автор концепции Джек Виртель, композитор Мэттью Склар. Драматурги Боб Мартин и Чед Бегелин выступили сценаристами и продюсерами ленты.
Это первый проект Мерфи на Netflix после ухода c Fox и заключения в 2018 году контракта со стриминговым сервисом, сумма которого предположительно составила 300 миллионов долларов.
В недавнем интервью подкасту The Big Ticket Вашингтон поделилась своими впечатлениями от работы над "Выпускным" с Мерил Стрип: "Она – просто феноменальная актриса и всегда такой была. Это просто невероятно".
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixМерил СтрипНиколь КидманИндиана
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