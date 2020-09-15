Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/pogoda-1577283083.html
В Москву на один день вернется лето
Летнее тепло вернется в Москву на один день в четверг, ожидается до плюс 22 градусов, сообщается на сайте "Метеоновости". РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T18:21
2020-09-15T18:21
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576040781_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_60ba08ddb1644e58515a404826d6bec4.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Летнее тепло вернется в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на один день в четверг, ожидается до плюс 22 градусов, сообщается на сайте <a href="http://www.hmn.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Метеоновости"</a>."В ближайший четверг, 17 сентября, столичный регион окажется во власти атлантического циклона, и начнется мощная адвекция теплого воздуха. На уровне 1,5 км температура воздуха повысится почти на 10 градусов. И в Москву на сутки вернется лето, с теплом, ливнем и грозой. И ночь станет по-летнему теплой, 11-13 градусов, и днем максимальная температура воздуха достигнет 20-22 градусов. Средняя суточная температура воздуха вновь вернется к значению 15-16 градусов, а это лето. Но всего на сутки. В пятницу, 18 сентября, погода вернется в осень", - говорится в сообщении.Отмечается, что первая декада сентября в столице выдалась теплой, аномалия температуры воздуха превышала норму на 4-5 градусов. Не было заморозков, даже в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> температура не опускалась ниже 4 градусов. При этом, отмечается, что вторая декада стала прохладнее, положительная аномалия уменьшилась до 1-3 градусов.
https://ria.ru/20200915/kholod-1577250413.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576040781_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_859b77e27746e9e0b885fcd779c826e1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, московская область (подмосковье), общество

В Москву на один день вернется лето

18:21 15.09.2020
2110
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Летнее тепло вернется в Москву на один день в четверг, ожидается до плюс 22 градусов, сообщается на сайте "Метеоновости".
"В ближайший четверг, 17 сентября, столичный регион окажется во власти атлантического циклона, и начнется мощная адвекция теплого воздуха. На уровне 1,5 км температура воздуха повысится почти на 10 градусов. И в Москву на сутки вернется лето, с теплом, ливнем и грозой. И ночь станет по-летнему теплой, 11-13 градусов, и днем максимальная температура воздуха достигнет 20-22 градусов. Средняя суточная температура воздуха вновь вернется к значению 15-16 градусов, а это лето. Но всего на сутки. В пятницу, 18 сентября, погода вернется в осень", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первая декада сентября в столице выдалась теплой, аномалия температуры воздуха превышала норму на 4-5 градусов. Не было заморозков, даже в Подмосковье температура не опускалась ниже 4 градусов. При этом, отмечается, что вторая декада стала прохладнее, положительная аномалия уменьшилась до 1-3 градусов.
Прохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 11:08
Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода
1032003
Обсудить 0
МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы
Вид Москвы
Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето
Бодрум на закате, Турция
Названо число турагентств, так и не открывшихся после снятия ограничений
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Ростех оценил предвыборный плакат Трампа с российскими истребителями
Автомобили на дороге
Названы пять важнейших изменений в ПДД, которые коснутся каждого
Британская писательница Дж. К. Роулинг
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
Протопланетный диск HL Тельца
Математик подтвердил гипотезу Лапласа об образовании планет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
Лавров дал разъяснения главе МИД Италии по ситуации с Навальным
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал коронавирус тренировкой перед апокалипсисом
Михаил Боярский
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Алексей Навальный
Зеленский высказался о ситуации вокруг Навального
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
"Убьет без коронавируса". Онищенко назвал болезнь опаснее COVID-19
Скриншот видео про Даню Милохина
Популярный 18-летний блогер рассказал о миллионных тратах
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский прокомментировал смену адвоката Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11СК создал в рамках борьбы с оправданием нацизма
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
Лента новостейМолния