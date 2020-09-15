https://ria.ru/20200915/pogoda-1577283083.html

В Москву на один день вернется лето

Летнее тепло вернется в Москву на один день в четверг, ожидается до плюс 22 градусов, сообщается на сайте "Метеоновости". РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T18:21

2020-09-15T18:21

2020-09-15T18:21

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576040781_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_60ba08ddb1644e58515a404826d6bec4.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Летнее тепло вернется в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на один день в четверг, ожидается до плюс 22 градусов, сообщается на сайте <a href="http://www.hmn.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Метеоновости"</a>."В ближайший четверг, 17 сентября, столичный регион окажется во власти атлантического циклона, и начнется мощная адвекция теплого воздуха. На уровне 1,5 км температура воздуха повысится почти на 10 градусов. И в Москву на сутки вернется лето, с теплом, ливнем и грозой. И ночь станет по-летнему теплой, 11-13 градусов, и днем максимальная температура воздуха достигнет 20-22 градусов. Средняя суточная температура воздуха вновь вернется к значению 15-16 градусов, а это лето. Но всего на сутки. В пятницу, 18 сентября, погода вернется в осень", - говорится в сообщении.Отмечается, что первая декада сентября в столице выдалась теплой, аномалия температуры воздуха превышала норму на 4-5 градусов. Не было заморозков, даже в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> температура не опускалась ниже 4 градусов. При этом, отмечается, что вторая декада стала прохладнее, положительная аномалия уменьшилась до 1-3 градусов.

https://ria.ru/20200915/kholod-1577250413.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), общество