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В Германии из-за огромного паука вызвали полицию
Огромный паук стал причиной вызова полиции на западе Германии, правоохранители разыскивают владельца животного, которое было поймано на улице местными жителями... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:29
2020-09-15T14:29
гессен
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости.</strong> Огромный паук стал причиной вызова полиции на западе <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, правоохранители разыскивают владельца животного, которое было поймано на улице местными жителями в понедельник вечером, сообщили во вторник в полиции города Вецлара в федеральной земле <a href="http://ria.ru/location_Hesse/" target="_blank" data-auto="true">Гессен</a> на западе ФРГ."Звонившие в полиции сообщили, что "толстый" паук-птицеед ползет по улице. Отважный местный житель поймал волосатого паука и передал его в ящике полиции. В настоящее время полиция предполагает, что это мексиканский красноколенный птицеед. Укусы этого животного считаются ядовитыми, но не представляют угрозы для человека", - говорится в заявлении на официальном сайте полиции Гессена.По данным полиции, паук "размером с ладонь" скорее всего сбежал от владельца либо был выкинут им. В настоящее время животное передано правоохранителями в приют для диких животных Wildtierhilfe Schelderwald. Полиция также обратилась к горожанам с просьбой сообщить о возможном владельце паука, проверку ведут следователи в Вецларе.
https://ria.ru/20200729/1575053471.html
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гессен
германия
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гессен, германия, в мире

В Германии из-за огромного паука вызвали полицию

14:29 15.09.2020
1220
CC0 / George Chernilevsky / Вид паука "Мексиканский красноколенный птицеед"
Вид паука Мексиканский красноколенный птицеед - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
CC0 / George Chernilevsky /
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БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости. Огромный паук стал причиной вызова полиции на западе Германии, правоохранители разыскивают владельца животного, которое было поймано на улице местными жителями в понедельник вечером, сообщили во вторник в полиции города Вецлара в федеральной земле Гессен на западе ФРГ.
"Звонившие в полиции сообщили, что "толстый" паук-птицеед ползет по улице. Отважный местный житель поймал волосатого паука и передал его в ящике полиции. В настоящее время полиция предполагает, что это мексиканский красноколенный птицеед. Укусы этого животного считаются ядовитыми, но не представляют угрозы для человека", - говорится в заявлении на официальном сайте полиции Гессена.
По данным полиции, паук "размером с ладонь" скорее всего сбежал от владельца либо был выкинут им. В настоящее время животное передано правоохранителями в приют для диких животных Wildtierhilfe Schelderwald. Полиция также обратилась к горожанам с просьбой сообщить о возможном владельце паука, проверку ведут следователи в Вецларе.
Передние глаза-“дальномеры” паука-скакуна Hasarius adansoni - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
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9194011
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