https://ria.ru/20200915/otoplenie-1577251672.html
Синоптики спрогнозировали начало отопительного сезона в Москве
Конец сентября и первая половина октября в Москве будут холодными и дождливыми, сообщают синоптики центра погоды "Фобос" на портале "Метеовести". РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:26
2020-09-15T11:26
2020-09-15T11:37
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Конец сентября и первая половина октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будут холодными и дождливыми, сообщают синоптики центра погоды "Фобос" на портале "<a href="https://www.meteovesti.ru/" target="_blank">Метеовести</a>"."По долгосрочным прогнозам, остаток сентября и первая половина октября будут холодными – на 2-3 градуса ниже положенного по климату и дождливыми - 100-120% осадков, что, по всей видимости, станет причиной преждевременного включения отопления в жилых домах, когда среднесуточная температура воздуха окажется ниже плюс 8 градусов", - отмечают синоптики.
https://ria.ru/20200915/kholod-1577250413.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество