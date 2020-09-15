https://ria.ru/20200915/otoplenie-1577251672.html

Синоптики спрогнозировали начало отопительного сезона в Москве

Конец сентября и первая половина октября в Москве будут холодными и дождливыми, сообщают синоптики центра погоды "Фобос" на портале "Метеовести". РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:26

2020-09-15T11:26

2020-09-15T11:37

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Конец сентября и первая половина октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будут холодными и дождливыми, сообщают синоптики центра погоды "Фобос" на портале "<a href="https://www.meteovesti.ru/" target="_blank">Метеовести</a>"."По долгосрочным прогнозам, остаток сентября и первая половина октября будут холодными – на 2-3 градуса ниже положенного по климату и дождливыми - 100-120% осадков, что, по всей видимости, станет причиной преждевременного включения отопления в жилых домах, когда среднесуточная температура воздуха окажется ниже плюс 8 градусов", - отмечают синоптики.

https://ria.ru/20200915/kholod-1577250413.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество