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https://ria.ru/20200915/ogovorka-1577285775.html
Глава МИД Белоруссии прокомментировал оговорку Борреля об Украине
Оговорка верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламенте может свидетельствовать о "глубине" владения... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T19:16
2020-09-15T19:33
европарламент
жозеп боррель
владимир макей
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Оговорка верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a> в <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламенте</a> может свидетельствовать о "глубине" владения белорусским досье <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселем</a>, заявил РИА Новости глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>.Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Боррель заявил, что Лукашенко не является легитимным президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> для <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. При этом изначально, говоря о Лукашенко, Боррель ошибся и назвал вместо Белоруссии <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>. Его поправили, глава дипломатии ЕС извинился."Поэтому оценки Борреля считаю категоричными и тенденциозными. О чем он говорит. О том, что обязательно до предстоящего заседания <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropejjskogo_sojuza/" target="_blank" data-auto="true">Совета ЕС</a> должны быть приняты санкции и это, по его словам, должно подтвердить авторитет ЕС. Не верится, но это почти цитата. А мы были уверены, что авторитет ЕС все же держится не на санкциях", - подчеркнул глава МИД Белоруссии.Макей также упомянул категоричные требования о начале некого инклюзивного национального диалога. "Безусловно, с профессиональной точки зрения считаю, что требовать того, что уже запланировано и анонсировано – свидетельство несомненно хорошего бюрократического опыта и аналитического расчета. Тогда напоминаю, что президент Беларуси недавно снова подтвердил готовность инициировать процесс реформирования политической системы в стране на основе принятия поправок в конституцию. Достаточно было просто хотя бы прочитать или процитировать главу белорусского государства. Или же под диалогом понимается некий другой алгоритм, способный утолить жажду отсутствующих геополитических реваншей ЕС?" - отметил министр.Кроме того, Макей прокомментировал позицию ЕС о том, что повторное проведение выборов – наилучшее решение. "Наилучшее решение для кого? Для ЕС, у которого не получилось выиграть на состоявшихся в Беларуси выборах? А вы уверены, что это было бы наилучшим решением? Есть примеры, где такие "наилучшие решения" ЕС привели к наилучшим результатам? Или оговорка Борреля все-таки была смысловая?" - сказал он.Ранее во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжает считать, что выборы в августе были сфальсифицированы. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, занимается изучением секторов, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты как можно быстрее, до заседания <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> 24-25 сентября.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577262231.html
https://ria.ru/20200915/oppozitsiya-1577271720.html
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белоруссия
украина
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европарламент, жозеп боррель, владимир макей , белоруссия, украина, в мире

Глава МИД Белоруссии прокомментировал оговорку Борреля об Украине

19:16 15.09.2020 (обновлено: 19:33 15.09.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Оговорка верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламенте может свидетельствовать о "глубине" владения белорусским досье Брюсселем, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Боррель заявил, что Лукашенко не является легитимным президентом Белоруссии для Евросоюза. При этом изначально, говоря о Лукашенко, Боррель ошибся и назвал вместо Белоруссии Украину. Его поправили, глава дипломатии ЕС извинился.
"Сразу попрошу: не истолковывайте мой ответ, как вмешательство во внутренние дела Украины… Хотя, конечно, уже по этой оговорке, к сожалению, глубина владения белорусским досье со стороны Брюсселя очевидна. Возможно, где-то это и наша недоработка. Все могут ошибаться. Но в этом случае тотально огорчает другое – полное нежелание со стороны ЕС даже попытаться объективно разобраться в происходящих процессах", - сказал Макей.
"Поэтому оценки Борреля считаю категоричными и тенденциозными. О чем он говорит. О том, что обязательно до предстоящего заседания Совета ЕС должны быть приняты санкции и это, по его словам, должно подтвердить авторитет ЕС. Не верится, но это почти цитата. А мы были уверены, что авторитет ЕС все же держится не на санкциях", - подчеркнул глава МИД Белоруссии.
Павел Латушко - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Латушко назвал условия диалога оппозиции и властей Белоруссии
Макей также упомянул категоричные требования о начале некого инклюзивного национального диалога. "Безусловно, с профессиональной точки зрения считаю, что требовать того, что уже запланировано и анонсировано – свидетельство несомненно хорошего бюрократического опыта и аналитического расчета. Тогда напоминаю, что президент Беларуси недавно снова подтвердил готовность инициировать процесс реформирования политической системы в стране на основе принятия поправок в конституцию. Достаточно было просто хотя бы прочитать или процитировать главу белорусского государства. Или же под диалогом понимается некий другой алгоритм, способный утолить жажду отсутствующих геополитических реваншей ЕС?" - отметил министр.
Кроме того, Макей прокомментировал позицию ЕС о том, что повторное проведение выборов – наилучшее решение. "Наилучшее решение для кого? Для ЕС, у которого не получилось выиграть на состоявшихся в Беларуси выборах? А вы уверены, что это было бы наилучшим решением? Есть примеры, где такие "наилучшие решения" ЕС привели к наилучшим результатам? Или оговорка Борреля все-таки была смысловая?" - сказал он.
Ранее во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжает считать, что выборы в августе были сфальсифицированы. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, занимается изучением секторов, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты как можно быстрее, до заседания Евросовета 24-25 сентября.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
79270016
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ЕвропарламентЖозеп БоррельВладимир МакейБелоруссияУкраинаВ мире
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