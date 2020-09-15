Глава МИД Белоруссии прокомментировал оговорку Борреля об Украине
19:16 15.09.2020 (обновлено: 19:33 15.09.2020)
6348
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Оговорка верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламенте может свидетельствовать о "глубине" владения белорусским досье Брюсселем, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Боррель заявил, что Лукашенко не является легитимным президентом Белоруссии для Евросоюза. При этом изначально, говоря о Лукашенко, Боррель ошибся и назвал вместо Белоруссии Украину. Его поправили, глава дипломатии ЕС извинился.
"Сразу попрошу: не истолковывайте мой ответ, как вмешательство во внутренние дела Украины… Хотя, конечно, уже по этой оговорке, к сожалению, глубина владения белорусским досье со стороны Брюсселя очевидна. Возможно, где-то это и наша недоработка. Все могут ошибаться. Но в этом случае тотально огорчает другое – полное нежелание со стороны ЕС даже попытаться объективно разобраться в происходящих процессах", - сказал Макей.
"Поэтому оценки Борреля считаю категоричными и тенденциозными. О чем он говорит. О том, что обязательно до предстоящего заседания Совета ЕС должны быть приняты санкции и это, по его словам, должно подтвердить авторитет ЕС. Не верится, но это почти цитата. А мы были уверены, что авторитет ЕС все же держится не на санкциях", - подчеркнул глава МИД Белоруссии.
Макей также упомянул категоричные требования о начале некого инклюзивного национального диалога. "Безусловно, с профессиональной точки зрения считаю, что требовать того, что уже запланировано и анонсировано – свидетельство несомненно хорошего бюрократического опыта и аналитического расчета. Тогда напоминаю, что президент Беларуси недавно снова подтвердил готовность инициировать процесс реформирования политической системы в стране на основе принятия поправок в конституцию. Достаточно было просто хотя бы прочитать или процитировать главу белорусского государства. Или же под диалогом понимается некий другой алгоритм, способный утолить жажду отсутствующих геополитических реваншей ЕС?" - отметил министр.
Кроме того, Макей прокомментировал позицию ЕС о том, что повторное проведение выборов – наилучшее решение. "Наилучшее решение для кого? Для ЕС, у которого не получилось выиграть на состоявшихся в Беларуси выборах? А вы уверены, что это было бы наилучшим решением? Есть примеры, где такие "наилучшие решения" ЕС привели к наилучшим результатам? Или оговорка Борреля все-таки была смысловая?" - сказал он.
Ранее во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжает считать, что выборы в августе были сфальсифицированы. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, занимается изучением секторов, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты как можно быстрее, до заседания Евросовета 24-25 сентября.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.