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https://ria.ru/20200915/novichok-1577250046.html
Директор СВР ответил на обвинения Запада в ситуации с Навальным
Все запасы "Новичка" в России были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), это зафиксировано в... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:01
2020-09-15T11:10
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
безопасность
алексей навальный
сергей нарышкин
политика
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Все запасы "Новичка" в России были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия (<a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshhenij" target="_blank">ОЗХО</a>), это зафиксировано в установленном порядке, утверждения об обратном – дезинформация, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Сергей Нарышкин</a>."Они были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО. И это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ - это, конечно, дезинформация", - сказал журналистам Нарышкин, отвечая на вопрос, имеются ли в России запасы "Новичка".
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576820635.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность, алексей навальный, сергей нарышкин, политика

Директор СВР ответил на обвинения Запада в ситуации с Навальным

11:01 15.09.2020 (обновлено: 11:10 15.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Все запасы "Новичка" в России были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), это зафиксировано в установленном порядке, утверждения об обратном – дезинформация, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
"Они были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО. И это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ - это, конечно, дезинформация", - сказал журналистам Нарышкин, отвечая на вопрос, имеются ли в России запасы "Новичка".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 15:27
МИД обвинил страны НАТО в работе над веществами группы "Новичок"
4231101
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)БезопасностьАлексей НавальныйСергей НарышкинПолитика
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