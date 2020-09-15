https://ria.ru/20200915/novichok-1577250046.html

Директор СВР ответил на обвинения Запада в ситуации с Навальным

Все запасы "Новичка" в России были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), это зафиксировано в... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:01

2020-09-15T11:01

2020-09-15T11:10

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

безопасность

алексей навальный

сергей нарышкин

политика

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Все запасы "Новичка" в России были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия (<a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshhenij" target="_blank">ОЗХО</a>), это зафиксировано в установленном порядке, утверждения об обратном – дезинформация, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Сергей Нарышкин</a>."Они были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО. И это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ - это, конечно, дезинформация", - сказал журналистам Нарышкин, отвечая на вопрос, имеются ли в России запасы "Новичка".

https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576820635.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность, алексей навальный, сергей нарышкин, политика