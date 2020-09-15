https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577254299.html

Володин оценил поведение Запада в ситуации с Навальным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад использует ситуацию с Алексеем Навальным, чтобы Россия не могла защищать Белоруссию РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:01

2020-09-15T12:01

2020-09-15T12:01

александр лукашенко

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

вячеслав володин

белоруссия

берлин (город)

украина

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> заявил, что Запад использует ситуацию с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, чтобы Россия не могла защищать <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>"Ситуация с Навальным произошла на пике событий в Белоруссии, когда для них было важно, чтобы наша страна не защищала Белоруссию, чтобы они могли вмешаться в ситуацию в Белоруссии и могли себя там вести так же, как они вели себя в <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>. Понимая, что у нас есть и Союзный договор, и Белоруссия входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, они сделали все для того, чтобы вначале обвинить, начать разговор о санкциях с тем, чтобы потом уже попытаться блокировать нашу страну и самим вмешиваться уже так вольготно в ситуацию в Белоруссии, понимая, что Белоруссии никто на помощь не придет. Не получится у них", - сказал Володин в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Он отметил, что в случае с Навальным, для тех, кто стоит за этой провокацией, жизнь человека - ничто. Володин также подчеркнул, что Западу не удастся через провокации и санкции остановить развитие РФ."Есть страны, которые не хотят нашего развития, потому что наша страна становится сильнее. Россия становится полноценным игроком на международной арене. Это состоялось. Не нравится. Растёт наша экономика – это не нравится, мощь страны – это тоже не нравится, поэтому ищут любой повод. Но хорошо, когда этот повод есть - как правило, этого повода нет. Поэтому всё то, что сейчас обсуждается в отношении Навального, санкций – это всё имеет отношение к провокации", - сказал Володин ."Провокации со стороны зарубежных стран, западных держав, провокации со стороны Соединённых Штатов Америки, которые, безусловно, являются кукловодом. И многие страны под именно дудку Соединённых Штатов Америки исполняют эту провокацию. Цель провокации – через санкции остановить развитие России. Не получится", - подчеркнул председатель Госдумы.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в Белоруссии управляются из <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> и Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20200915/naryshkin-1577251459.html

https://ria.ru/20200914/sluchaynost-1577238719.html

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белоруссия

берлин (город)

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, вячеслав володин, белоруссия, берлин (город), украина, в мире