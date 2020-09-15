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Володин оценил поведение Запада в ситуации с Навальным
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад использует ситуацию с Алексеем Навальным, чтобы Россия не могла защищать Белоруссию РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:01
2020-09-15T12:01
александр лукашенко
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
вячеслав володин
белоруссия
берлин (город)
украина
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> заявил, что Запад использует ситуацию с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, чтобы Россия не могла защищать <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>"Ситуация с Навальным произошла на пике событий в Белоруссии, когда для них было важно, чтобы наша страна не защищала Белоруссию, чтобы они могли вмешаться в ситуацию в Белоруссии и могли себя там вести так же, как они вели себя в <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>. Понимая, что у нас есть и Союзный договор, и Белоруссия входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, они сделали все для того, чтобы вначале обвинить, начать разговор о санкциях с тем, чтобы потом уже попытаться блокировать нашу страну и самим вмешиваться уже так вольготно в ситуацию в Белоруссии, понимая, что Белоруссии никто на помощь не придет. Не получится у них", - сказал Володин в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Он отметил, что в случае с Навальным, для тех, кто стоит за этой провокацией, жизнь человека - ничто. Володин также подчеркнул, что Западу не удастся через провокации и санкции остановить развитие РФ."Есть страны, которые не хотят нашего развития, потому что наша страна становится сильнее. Россия становится полноценным игроком на международной арене. Это состоялось. Не нравится. Растёт наша экономика – это не нравится, мощь страны – это тоже не нравится, поэтому ищут любой повод. Но хорошо, когда этот повод есть - как правило, этого повода нет. Поэтому всё то, что сейчас обсуждается в отношении Навального, санкций – это всё имеет отношение к провокации", - сказал Володин ."Провокации со стороны зарубежных стран, западных держав, провокации со стороны Соединённых Штатов Америки, которые, безусловно, являются кукловодом. И многие страны под именно дудку Соединённых Штатов Америки исполняют эту провокацию. Цель провокации – через санкции остановить развитие России. Не получится", - подчеркнул председатель Госдумы.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".&nbsp; Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в Белоруссии управляются из <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> и Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/naryshkin-1577251459.html
https://ria.ru/20200914/sluchaynost-1577238719.html
3
белоруссия
берлин (город)
украина
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александр лукашенко, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, вячеслав володин, белоруссия, берлин (город), украина, в мире

Володин оценил поведение Запада в ситуации с Навальным

12:01 15.09.2020
1556
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад использует ситуацию с Алексеем Навальным, чтобы Россия не могла защищать Белоруссию
"Ситуация с Навальным произошла на пике событий в Белоруссии, когда для них было важно, чтобы наша страна не защищала Белоруссию, чтобы они могли вмешаться в ситуацию в Белоруссии и могли себя там вести так же, как они вели себя в Украине. Понимая, что у нас есть и Союзный договор, и Белоруссия входит в ОДКБ, они сделали все для того, чтобы вначале обвинить, начать разговор о санкциях с тем, чтобы потом уже попытаться блокировать нашу страну и самим вмешиваться уже так вольготно в ситуацию в Белоруссии, понимая, что Белоруссии никто на помощь не придет. Не получится у них", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что в случае с Навальным, для тех, кто стоит за этой провокацией, жизнь человека - ничто. Володин также подчеркнул, что Западу не удастся через провокации и санкции остановить развитие РФ.
"Есть страны, которые не хотят нашего развития, потому что наша страна становится сильнее. Россия становится полноценным игроком на международной арене. Это состоялось. Не нравится. Растёт наша экономика – это не нравится, мощь страны – это тоже не нравится, поэтому ищут любой повод. Но хорошо, когда этот повод есть - как правило, этого повода нет. Поэтому всё то, что сейчас обсуждается в отношении Навального, санкций – это всё имеет отношение к провокации", - сказал Володин .
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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"Провокации со стороны зарубежных стран, западных держав, провокации со стороны Соединённых Штатов Америки, которые, безусловно, являются кукловодом. И многие страны под именно дудку Соединённых Штатов Америки исполняют эту провокацию. Цель провокации – через санкции остановить развитие России. Не получится", - подчеркнул председатель Госдумы.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".  Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в Белоруссии управляются из Литвы, Польши, Чехии и Украины.
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Александр ЛукашенкоАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФГенеральная прокуратура РФВячеслав ВолодинБелоруссияБерлин (город)УкраинаВ мире
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