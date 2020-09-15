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Презентация детективного романа Александры Марининой
24 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию детективного романа Александры МАРИНИНОЙ "Безупречная репутация".
2020-09-15T14:29
2020-09-15T16:15
анонсы
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<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=wEuPsaDUXaI9WmNNTnoSRH7j2Bc1IOLAG_39m-M8bYwv0IwualnYCA..&amp;URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200924%2f952901977.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br>В мероприятии также примет участие редактор книг автора Евгений СОЛОВЬЁВ.<br><br>Новый остросюжетный роман продолжает детективную серию о гениальном аналитике, полковнике милиции в отставке Анастасии Каменской. Как говорит сама автор в предисловии, это книга не о преступлении, а о людях и цене, которую люди готовы заплатить во имя поставленной цели. О том, как создавался роман, и о своих дальнейших творческих планах расскажет один из самых известных и популярных авторов остросюжетной психологической прозы не только в России, но и за рубежом. Романы Александры Марининой неизменно становятся бестселлерами и вот уже более 30 лет являются лидерами читательских рейтингов.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация детективного романа Александры Марининой

14:29 15.09.2020 (обновлено: 16:15 15.09.2020)
17
Читать ria.ru в
24 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию детективного романа Александры МАРИНИНОЙ "Безупречная репутация".
Задать вопрос

В мероприятии также примет участие редактор книг автора Евгений СОЛОВЬЁВ.

Новый остросюжетный роман продолжает детективную серию о гениальном аналитике, полковнике милиции в отставке Анастасии Каменской. Как говорит сама автор в предисловии, это книга не о преступлении, а о людях и цене, которую люди готовы заплатить во имя поставленной цели. О том, как создавался роман, и о своих дальнейших творческих планах расскажет один из самых известных и популярных авторов остросюжетной психологической прозы не только в России, но и за рубежом. Романы Александры Марининой неизменно становятся бестселлерами и вот уже более 30 лет являются лидерами читательских рейтингов.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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