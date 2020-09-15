Презентация детективного романа Александры Марининой
14:29 15.09.2020 (обновлено: 16:15 15.09.2020)
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24 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию детективного романа Александры МАРИНИНОЙ "Безупречная репутация".
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В мероприятии также примет участие редактор книг автора Евгений СОЛОВЬЁВ.
Новый остросюжетный роман продолжает детективную серию о гениальном аналитике, полковнике милиции в отставке Анастасии Каменской. Как говорит сама автор в предисловии, это книга не о преступлении, а о людях и цене, которую люди готовы заплатить во имя поставленной цели. О том, как создавался роман, и о своих дальнейших творческих планах расскажет один из самых известных и популярных авторов остросюжетной психологической прозы не только в России, но и за рубежом. Романы Александры Марининой неизменно становятся бестселлерами и вот уже более 30 лет являются лидерами читательских рейтингов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В мероприятии также примет участие редактор книг автора Евгений СОЛОВЬЁВ.
Новый остросюжетный роман продолжает детективную серию о гениальном аналитике, полковнике милиции в отставке Анастасии Каменской. Как говорит сама автор в предисловии, это книга не о преступлении, а о людях и цене, которую люди готовы заплатить во имя поставленной цели. О том, как создавался роман, и о своих дальнейших творческих планах расскажет один из самых известных и популярных авторов остросюжетной психологической прозы не только в России, но и за рубежом. Романы Александры Марининой неизменно становятся бестселлерами и вот уже более 30 лет являются лидерами читательских рейтингов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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