https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577267727.html

Ученый оценил данные о нейтрализующем коронавирус средстве

Вероятность того, что показавший эффективность в лечении SARS-CoV-2 у мышей и хомяков компонент антитела станет лекарством, очень мала, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:52

2020-09-15T14:52

2020-09-15T17:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

открытия - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1400x0_80_0_0_93dd386c594c6aebeaa25cc94b1640fa.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Вероятность того, что показавший эффективность в лечении <u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">SARS-CoV-2</a></u> у мышей и хомяков компонент антитела станет лекарством, очень мала, заявил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Александр Лукашев.По его словам, необходимо провести большое количество исследований. Главная проблема заключается в том, что компонент может эффективно нейтрализовать вирус в искусственных условиях — в пробирке. Но это еще не значит, что он будет эффективен у человека с коронавирусом.По его словам, находка такого антитела позволит лучше понимать, как нейтрализовать вирус и определить его уязвимые места, но говорить о лекарстве пока еще рано.Ранее ученые Питтсбургского университета обнаружили крошечный компонент антитела, который весьма эффективен в предотвращении и лечении SARS-CoV-2 у подопытных животных.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200531/1572259241.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, открытия - риа наука