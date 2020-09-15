Ученый оценил данные о нейтрализующем коронавирус средстве
14:52 15.09.2020 (обновлено: 17:19 15.09.2020)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Вероятность того, что показавший эффективность в лечении SARS-CoV-2 у мышей и хомяков компонент антитела станет лекарством, очень мала, заявил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Александр Лукашев.
"Естественно, нужно провести испытания, но вероятность того, что эта разработка, показавшая эффект, станет лекарством, — примерно один к тысяче, это по опыту всей фармакологии", — рассказал Лукашев.
По его словам, необходимо провести большое количество исследований. Главная проблема заключается в том, что компонент может эффективно нейтрализовать вирус в искусственных условиях — в пробирке. Но это еще не значит, что он будет эффективен у человека с коронавирусом.
"Не совсем понятно, как его применять, потому что коронавирус размножается в клетках слизистых — клетках дыхательного эпителия, а молекула циркулирует в крови, и будет ли она проникать туда, где размножается коронавирус, и влиять на его размножение, мешать вирусу передаваться из одной клетки в соседнюю — это большой вопрос", — отметил Лукашев.
По его словам, находка такого антитела позволит лучше понимать, как нейтрализовать вирус и определить его уязвимые места, но говорить о лекарстве пока еще рано.
Ранее ученые Питтсбургского университета обнаружили крошечный компонент антитела, который весьма эффективен в предотвращении и лечении SARS-CoV-2 у подопытных животных.
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