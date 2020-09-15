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https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577267727.html
Ученый оценил данные о нейтрализующем коронавирус средстве
Вероятность того, что показавший эффективность в лечении SARS-CoV-2 у мышей и хомяков компонент антитела станет лекарством, очень мала, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:52
2020-09-15T17:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
открытия - риа наука
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<strong>МОСКВА, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Вероятность того, что показавший эффективность в лечении <u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">SARS-CoV-2</a></u> у мышей и хомяков компонент антитела станет лекарством, очень мала, заявил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Александр Лукашев.По его словам, необходимо провести большое количество исследований. Главная проблема заключается в том, что компонент может эффективно нейтрализовать вирус в искусственных условиях — в пробирке. Но это еще не значит, что он будет эффективен у человека с коронавирусом.По его словам, находка такого антитела позволит лучше понимать, как нейтрализовать вирус и определить его уязвимые места, но говорить о лекарстве пока еще рано.Ранее ученые Питтсбургского университета обнаружили крошечный компонент антитела, который весьма эффективен в предотвращении и лечении SARS-CoV-2 у подопытных животных.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, открытия - риа наука

Ученый оценил данные о нейтрализующем коронавирус средстве

14:52 15.09.2020 (обновлено: 17:19 15.09.2020)
1911
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Depositphotos / ralwel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Вероятность того, что показавший эффективность в лечении SARS-CoV-2 у мышей и хомяков компонент антитела станет лекарством, очень мала, заявил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Александр Лукашев.

"Естественно, нужно провести испытания, но вероятность того, что эта разработка, показавшая эффект, станет лекарством, — примерно один к тысяче, это по опыту всей фармакологии", — рассказал Лукашев.

По его словам, необходимо провести большое количество исследований. Главная проблема заключается в том, что компонент может эффективно нейтрализовать вирус в искусственных условиях — в пробирке. Но это еще не значит, что он будет эффективен у человека с коронавирусом.

"Не совсем понятно, как его применять, потому что коронавирус размножается в клетках слизистых — клетках дыхательного эпителия, а молекула циркулирует в крови, и будет ли она проникать туда, где размножается коронавирус, и влиять на его размножение, мешать вирусу передаваться из одной клетки в соседнюю — это большой вопрос", — отметил Лукашев.

По его словам, находка такого антитела позволит лучше понимать, как нейтрализовать вирус и определить его уязвимые места, но говорить о лекарстве пока еще рано.
Ранее ученые Питтсбургского университета обнаружили крошечный компонент антитела, который весьма эффективен в предотвращении и лечении SARS-CoV-2 у подопытных животных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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31 мая, 19:47Распространение нового коронавируса
Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса
1833302
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