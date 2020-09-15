https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577254810.html

В Москве впервые с 30 июня выявили свыше 700 зараженных COVID-19

В Москве впервые с 30 июня количество заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки превысило 700 человек — зарегистрировано 730 случаев. Об этом журналистам... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:05

2020-09-15T12:05

2020-09-15T12:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

еврейская автономная область

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> впервые с 30 июня количество заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки превысило 700 человек — зарегистрировано 730 случаев. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> новых случаев зафиксировано 206, в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> — 165.Наименьшее количество новых случаев зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> — восемь, в Чеченской Республике — пять, в Чукотском автономном округе — один.Всего по стране количество заражений за сутки увеличилось на 5529.Отмечается, что темп прироста числа зараженных держится на уровне в 0,5 процента. При этом у четверти зараженных симптомов болезни не проявилось.За сутки от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 150 человек. Из них 26 пациентов скончались в Петербурге, 13 в Москве.Всего по России за весь период умерли 18 785 человек.За время пандемии в стране выявили 1 073 849 случаев заражения. Скончались 18 785 человек, выздоровели 884 305. Проведено более 40 миллионов тестов.Ситуация в МосквеВ штабе пояснили, что рост числа случаев коронавируса в Москве объясним. В частности, в столице стали больше тестировать и лучше выявлять болезнь. Количество тестов увеличилось в среднем от 40 до 60 тысяч в день, доля выявленных случаев от общего числа тестов уменьшилась.Также в Москве выросло количество активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест. Из регионов вернулись работники, приезжающие в столицу на сезонные заработки, возобновился внутренний туризм.Кроме того, стабильная эпидситуация позволила гражданам активнее общаться и передвигаться по Москве, вследствие холодов вместо прогулок в парках и поездок на дачу многие люди выбирают визиты в музеи, кинотеатры и кафе.Также имеет значение фактор инфекций в осенний период, в том числе ОРВИ и гриппа, отметили в штабе.Ситуация под контролемВ штабе также отметили, что ситуация в Москве остается контролируемой, так как сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий. Свободны более 60% коек, специально выделенных под лечение больных с коронавирусной инфекцией. Создан постоянно пополняемый запас лекарственных препаратов и средств защиты.Из более 230 тысяч человек, которые выздоровели, уже 1,5 тысячи стали донорами, что позволило сформировать запас плазмы для помощи самым тяжелым больным в объеме 752 литра.Возрастная статистика По данным штаба, 12,7% среди заболевших коронавирусом в Москве — это дети, 34,3% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,2% — от 46 до 65 лет, 17,2% — от 66 до 79 лет, 7,6% — старше 80 лет.Среднесуточный темп прироста новых случаев за две недели находится на уровне 0,25%. Поясняется, что в соответствии с критериями <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.Сезонный характер инфекцииКак заявила глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>, на сегодняшний день COVID-19 приобретает сезонный характер.По ее словам, около 50% всех зарегистрированных случаев коронавируса в России — это или бессимптомные случаи, или с легким течением.Попова добавила, что это является результатом активности эпидемиологического надзора.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577253215.html

https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577251110.html

https://ria.ru/20200915/mutatsiya-1577249560.html

москва

еврейская автономная область

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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