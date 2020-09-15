https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577252934.html

Оперштаб Москвы объяснил, почему растет число случаев коронавируса

Рост числа случаев коронавируса в Москве объясняется расширением тестирования и выявляемостью, а также ростом количества пассажиров в общественном транспорте и... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:43

2020-09-15T11:43

2020-09-15T14:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Рост числа случаев коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> объясняется расширением тестирования и выявляемостью, а также ростом количества пассажиров в общественном транспорте и осенней заболеваемостью ОРВИ, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале."Рост числа случаев коронавируса объясним и зависит от следующих факторов. В Москве стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус: количество тестов в Москве возросло в среднем от 40 до 60 тысяч в день, доля выявленных случаев коронавируса от общего числа тестов уменьшилась, горожане стали активнее тестироваться: заполняемость записи на ПЦР выросла почти в 2 раза, тест-системы становятся точнее, число ложноотрицательных тестов уменьшается", - говорится в сообщении.Отмечается, что также в Москве выросло число активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест: число уникальных пассажиров общественного и личного транспорта выросло на 6 миллионов, работодатели вернули большую часть сотрудников к очному режиму, учащиеся вернулись в школы, студенты – в вузы. Уточняется, что из регионов вернулись работники, приезжающие в столицу на сезонные заработки, а также возобновился внутренний туризм: с середины июня в Москве побывало более 1,5 миллионов туристов. Кроме того, стабильная эпидситуация позволила людям активнее общаться и передвигаться по городу, из-за холодов вместо прогулок в парках и проведения времени на даче многие выбирают визиты в музеи, кинотеатры и кафе."Нельзя недооценивать фактор инфекций в осенний период, в том числе ОРВИ и гриппа. При этом болезнь не становится агрессивнее. Доля бессимптомных и легко болеющих остаётся высокой – 50%. Доля крайне тяжелых больных от общего числа госпитализированных уменьшилась за месяц на 13%. Аппараты искусственной вентиляции легких свободны на 90%", - уточняется в сообщении. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577246263.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество