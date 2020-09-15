https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577251181.html

Попова заявила, что переболевший COVID-19 может быть заразен до 90 дней

Переболевший человек выделяет коронавирус до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:18

2020-09-15T11:18

2020-09-15T12:46

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости</strong>. Переболевший человек выделяет коронавирус до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, прокомментировал РИА Новости, что в среднем человек остается опасным две недели. "Но исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса <...>. Заразиться <...> вполне реально", — добавил он.Эксперт также отметил, что гарантий от повторного заражения, в том числе после вакцинации, нет: прививка лишь повышает шансы избежать инфицирования.В мире, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, зафиксировали свыше 28,6 миллиона случаев COVID-19, более 917 тысяч человек скончались. Лидер по числу заболевших <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, Россия — на четвертой строчке. За всю пандемию в стране зарегистрировали 1 073 849 больных, умерли 18 785 человек. За последние сутки прирост составил 5529 пациентов, при этом у четверти из них болезнь протекает без симптомов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

Leonid Карантина будет недостаточно. Необходимо уже сейчас начинать строительства медицинских учреждений закрытого типа по примеру лепрозориев. 127

xazar555 Всех на карантин на полгода. 123

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова