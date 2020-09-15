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Попова заявила, что переболевший COVID-19 может быть заразен до 90 дней
Переболевший человек выделяет коронавирус до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:18
2020-09-15T12:46
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости</strong>. Переболевший человек выделяет коронавирус до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, прокомментировал РИА Новости, что в среднем человек остается опасным две недели. "Но исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса &lt;...&gt;. Заразиться &lt;...&gt; вполне реально", — добавил он.Эксперт также отметил, что гарантий от повторного заражения, в том числе после вакцинации, нет: прививка лишь повышает шансы избежать инфицирования.В мире, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, зафиксировали свыше 28,6 миллиона случаев COVID-19, более 917 тысяч человек скончались. Лидер по числу заболевших <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, Россия — на четвертой строчке. За всю пандемию в стране зарегистрировали 1 073 849 больных, умерли 18 785 человек. За последние сутки прирост составил 5529 пациентов, при этом у четверти из них болезнь протекает без симптомов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
Карантина будет недостаточно. Необходимо уже сейчас начинать строительства медицинских учреждений закрытого типа по примеру лепрозориев.
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Всех на карантин на полгода.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова

Попова заявила, что переболевший COVID-19 может быть заразен до 90 дней

11:18 15.09.2020 (обновлено: 12:46 15.09.2020)
130322
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Переболевший человек выделяет коронавирус до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", — рассказала она на заседании президиума РАН.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, прокомментировал РИА Новости, что в среднем человек остается опасным две недели. "Но исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса <...>. Заразиться <...> вполне реально", — добавил он.
Эксперт также отметил, что гарантий от повторного заражения, в том числе после вакцинации, нет: прививка лишь повышает шансы избежать инфицирования.
В мире, по данным ВОЗ, зафиксировали свыше 28,6 миллиона случаев COVID-19, более 917 тысяч человек скончались. Лидер по числу заболевших США, Россия — на четвертой строчке.
За всю пандемию в стране зарегистрировали 1 073 849 больных, умерли 18 785 человек. За последние сутки прирост составил 5529 пациентов, при этом у четверти из них болезнь протекает без симптомов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Обсудить 48
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна Попова
Популярные комментарии
Карантина будет недостаточно. Необходимо уже сейчас начинать строительства медицинских учреждений закрытого типа по примеру лепрозориев.
15 сентября, 11:42
LeonidLeonid
216532333
Всех на карантин на полгода.
15 сентября, 11:34
xxazar555
365904123
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