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https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577245120.html
Генсек ООН призвал все страны поддержать ВОЗ в борьбе с COVID-19
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все государства поддержать организацию и, в частности, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T09:43
2020-09-15T10:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
морган ортагус
антониу гутерреш
воз
в мире
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<strong>ООН, 15 сен – РИА Новости, Алан Булкаты.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> призвал все государства поддержать организацию и, в частности, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.Госдеп США ранее сообщил, что страна покинет ВОЗ в июле 2021 года. Официальный представитель госдепа <a href="http://ria.ru/person_morgan-ortagus/" target="_blank" data-auto="true">Морган Ортагус</a> заявила, что ВОЗ провалила не только работу в ходе пандемии COVID-19, но и в других экстренных ситуациях на протяжении десятилетий, не проводила реформы, в том числе не продемонстрировала "независимость от Коммунистической партии Китая"."Я призываю все государства-члены поддержать друг друга и систему ООН в борьбе с вызовами нашего времени, в том числе в противодействии нынешнему кризису в области здравоохранения. Я ясно дал понять, что ВОЗ нуждается в поддержке государств-членов в этот решающий момент борьбы с COVID-19", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 28,9 миллиона случаев заражения, более 922 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em><strong><a href="https://ria.ru/20200915/guterresh-1577213630.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;</a></strong>
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коронавирус covid-19, морган ортагус, антониу гутерреш, воз, в мире

Генсек ООН призвал все страны поддержать ВОЗ в борьбе с COVID-19

09:43 15.09.2020 (обновлено: 10:03 15.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Города мира. Женева. Архивное фото
ООН, 15 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все государства поддержать организацию и, в частности, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавируса.
Госдеп США ранее сообщил, что страна покинет ВОЗ в июле 2021 года. Официальный представитель госдепа Морган Ортагус заявила, что ВОЗ провалила не только работу в ходе пандемии COVID-19, но и в других экстренных ситуациях на протяжении десятилетий, не проводила реформы, в том числе не продемонстрировала "независимость от Коммунистической партии Китая".
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"Я призываю все государства-члены поддержать друг друга и систему ООН в борьбе с вызовами нашего времени, в том числе в противодействии нынешнему кризису в области здравоохранения. Я ясно дал понять, что ВОЗ нуждается в поддержке государств-членов в этот решающий момент борьбы с COVID-19", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 28,9 миллиона случаев заражения, более 922 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Читайте полный текст интервью >>
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Морган ОртагусАнтониу ГутеррешВОЗВ мире
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