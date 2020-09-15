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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200915/ilarion-1577279651.html
Иерарх: добровольность в деле вакцинации от COVID должна быть сохранена
В Московской патриархии не планируют принуждать всех священников и монахов пройти вакцинацию от коронавируса, добровольность в этом деле должна быть сохранена,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:28
2020-09-15T17:28
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> В Московской патриархии не планируют принуждать всех священников и монахов пройти вакцинацию от коронавируса, добровольность в этом деле должна быть сохранена, заявил во вторник РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."Я надеюсь, что никто никого не будет обязывать вакцинироваться. Добровольность должна быть сохранена", - сказал митрополит Иларион, отвечая на вопрос о том, может ли Церковь обязать в строгом порядке монахов и священников вакцинироваться от COVID-19.Он также выразил надежду, что лица из группы риска - врачи и учителя в ближайшее время получат доступ к российской вакцине от коронавируса "также в добровольном порядке".Отвечая на вопрос о том, как в Русской православной церкви вообще обстоит дело с прививками, например, от сезонного гриппа, глава ОВЦС сообщил, что какие-то священнослужители прививаются, а какие-то нет, и здесь также "нет никакого единого стандарта и никакой принудиловки".Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
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новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата

Иерарх: добровольность в деле вакцинации от COVID должна быть сохранена

17:28 15.09.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Московской патриархии не планируют принуждать всех священников и монахов пройти вакцинацию от коронавируса, добровольность в этом деле должна быть сохранена, заявил во вторник РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Я надеюсь, что никто никого не будет обязывать вакцинироваться. Добровольность должна быть сохранена", - сказал митрополит Иларион, отвечая на вопрос о том, может ли Церковь обязать в строгом порядке монахов и священников вакцинироваться от COVID-19.
Он также выразил надежду, что лица из группы риска - врачи и учителя в ближайшее время получат доступ к российской вакцине от коронавируса "также в добровольном порядке".
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 15:00Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион: я получил первую дозу вакцины, вторая не понадобится
Отвечая на вопрос о том, как в Русской православной церкви вообще обстоит дело с прививками, например, от сезонного гриппа, глава ОВЦС сообщил, что какие-то священнослужители прививаются, а какие-то нет, и здесь также "нет никакого единого стандарта и никакой принудиловки".
"Каждый поступает так, как считает нужным. Мне известны священники, у которых несколько детей: они прививаются вместе с женой и детьми. Другие не прививаются. Но одно дело грипп или сезонная простуда, другое – коронавирус. Здесь последствия могут быть более серьезные, вплоть до летального исхода", - предупредил митрополит Иларион.
Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского Патриархата
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