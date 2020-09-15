https://ria.ru/20200915/ilarion-1577279651.html

Иерарх: добровольность в деле вакцинации от COVID должна быть сохранена

В Московской патриархии не планируют принуждать всех священников и монахов пройти вакцинацию от коронавируса, добровольность в этом деле должна быть сохранена,... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:28

2020-09-15T17:28

2020-09-15T17:28

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

отдел внешних церковных связей московского патриархата

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> В Московской патриархии не планируют принуждать всех священников и монахов пройти вакцинацию от коронавируса, добровольность в этом деле должна быть сохранена, заявил во вторник РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."Я надеюсь, что никто никого не будет обязывать вакцинироваться. Добровольность должна быть сохранена", - сказал митрополит Иларион, отвечая на вопрос о том, может ли Церковь обязать в строгом порядке монахов и священников вакцинироваться от COVID-19.Он также выразил надежду, что лица из группы риска - врачи и учителя в ближайшее время получат доступ к российской вакцине от коронавируса "также в добровольном порядке".Отвечая на вопрос о том, как в Русской православной церкви вообще обстоит дело с прививками, например, от сезонного гриппа, глава ОВЦС сообщил, что какие-то священнослужители прививаются, а какие-то нет, и здесь также "нет никакого единого стандарта и никакой принудиловки".Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

https://ria.ru/20200915/ilarion-1577265507.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата