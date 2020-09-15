https://ria.ru/20200915/gruziya-1577241173.html

Forbes рассказал о готовности ПВО Грузии "пустить кровь" российским ВВС

Грузия заключила соглашение с израильской фирмой "Рафаэль" на модернизацию своих систем ПВО и переподготовке их расчетов, что свидетельствует о попытках Тбилиси РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T05:58

2020-09-15T05:58

2020-09-15T05:58

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузия</a> заключила соглашение с израильской фирмой "Рафаэль" на модернизацию своих систем ПВО и переподготовке их расчетов, что свидетельствует о попытках <a href="http://ria.ru/location_Tbilisi/" target="_blank" data-auto="true">Тбилиси</a> восстановить свою систему обороны, пишет в <a href="https://www.forbes.com/#4982f2972254" target="_blank">Forbes</a> военный эксперт Дэвид Экс. После того, как 12 лет назад российские войска разгромили грузинскую армию в ходе конфликта в <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетии</a>, на вооружении ПВО Грузии остались системы ПВО, унаследованные от Советского Союза, констатирует автор материала. Вместе с тем им на смену постепенно приходит более современная израильская техника, отмечает он.Если <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и Тбилиси вновь вступят в конфликт, российские войска будут лучше подготовлены к ведению боевых действий в воздухе в условиях противодействия средств ПВО. Но и грузинские средства противовоздушной обороны смогут "пустить кровь" российской авиации, резюмирует эксперт.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республики и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

https://ria.ru/20200710/1574183180.html

Лысый Кучерявый У шумеров москитный флот, у картвелов москитное ПВО. 109

maksim russian Сплошная провокация и сталкивание лбами. Русские на провокацию не поддаются. Всем мира! 94

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, forbes, южная осетия, грузия, в мире