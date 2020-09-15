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https://ria.ru/20200915/elektrosamokat-1577245879.html
В Москве подросток попал под электросамокат и получил сотрясение мозга
Подросток попал в больницу в Москве после того, как в него врезался мужчина на электросамокате, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T09:58
2020-09-15T09:58
гумвд
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Подросток попал в больницу в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> после того, как в него врезался мужчина на электросамокате, сообщили в пресс-службе столичного <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a>.В полиции узнали о происшествии, получив сообщение из больницы о подростке 2007 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и гематомой мягкой ткани теменной области слева."Днем 14 сентября года на гражданина был совершен наезд электросамоката... Полицейские связались по номеру телефона, указанному в телефонограмме, с мужчиной, который является отцом пострадавшего. Он пояснил, что его сын выходил из подъезда своего дома, и в этот момент, когда сын повернул с подъезда направо, в него врезался на электросамокате посторонний неизвестный им мужчина, после чего его сын упал на спину и ударился головой об асфальт", - говорится в сообщении.Пострадавший госпитализирован.Минтранс России и ГИБДД подготовили масштабный проект поправок в правила дорожного движения, сообщал ранее "Коммерсант" со ссылкой на документ. Отдельный блок поправок касается средств индивидуальной мобильности, к которым авторы проекта отнесли, в том числе, электросамокаты. При совместном движении с пешеходами документ ограничивает 20 км/ч скорость СИМ, на них запретят ездить пьяным.
https://ria.ru/20191010/1559615325.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/samokat-1577215023.html
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гумвд, москва, происшествия

В Москве подросток попал под электросамокат и получил сотрясение мозга

09:58 15.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи на одной из улиц Москвы
Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Подросток попал в больницу в Москве после того, как в него врезался мужчина на электросамокате, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
В полиции узнали о происшествии, получив сообщение из больницы о подростке 2007 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и гематомой мягкой ткани теменной области слева.
Мужчина едет на электросамокате - РИА Новости, 1920, 10.10.2019
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В ПДД внесут поправки о езде на электросамокатах и гироскутерах
"Днем 14 сентября года на гражданина был совершен наезд электросамоката... Полицейские связались по номеру телефона, указанному в телефонограмме, с мужчиной, который является отцом пострадавшего. Он пояснил, что его сын выходил из подъезда своего дома, и в этот момент, когда сын повернул с подъезда направо, в него врезался на электросамокате посторонний неизвестный им мужчина, после чего его сын упал на спину и ударился головой об асфальт", - говорится в сообщении.
Пострадавший госпитализирован.
Минтранс России и ГИБДД подготовили масштабный проект поправок в правила дорожного движения, сообщал ранее "Коммерсант" со ссылкой на документ. Отдельный блок поправок касается средств индивидуальной мобильности, к которым авторы проекта отнесли, в том числе, электросамокаты. При совместном движении с пешеходами документ ограничивает 20 км/ч скорость СИМ, на них запретят ездить пьяным.
Мужчина на самокате на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 15:06
Новые ПДД подготовлены для владельцев самокатов
6111131
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ГУМВДМоскваПроисшествия
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