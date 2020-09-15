https://ria.ru/20200915/elektrosamokat-1577245879.html

В Москве подросток попал под электросамокат и получил сотрясение мозга

Подросток попал в больницу в Москве после того, как в него врезался мужчина на электросамокате, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T09:58

2020-09-15T09:58

2020-09-15T09:58

гумвд

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Подросток попал в больницу в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> после того, как в него врезался мужчина на электросамокате, сообщили в пресс-службе столичного <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a>.В полиции узнали о происшествии, получив сообщение из больницы о подростке 2007 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и гематомой мягкой ткани теменной области слева."Днем 14 сентября года на гражданина был совершен наезд электросамоката... Полицейские связались по номеру телефона, указанному в телефонограмме, с мужчиной, который является отцом пострадавшего. Он пояснил, что его сын выходил из подъезда своего дома, и в этот момент, когда сын повернул с подъезда направо, в него врезался на электросамокате посторонний неизвестный им мужчина, после чего его сын упал на спину и ударился головой об асфальт", - говорится в сообщении.Пострадавший госпитализирован.Минтранс России и ГИБДД подготовили масштабный проект поправок в правила дорожного движения, сообщал ранее "Коммерсант" со ссылкой на документ. Отдельный блок поправок касается средств индивидуальной мобильности, к которым авторы проекта отнесли, в том числе, электросамокаты. При совместном движении с пешеходами документ ограничивает 20 км/ч скорость СИМ, на них запретят ездить пьяным.

https://ria.ru/20191010/1559615325.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/samokat-1577215023.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия