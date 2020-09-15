https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577280799.html
В Госдуме прокомментировали слова Борреля о санкциях против Белоруссии
Евросоюз пытается вытеснить Белоруссию из международных экономических связей, чтобы в стране произошел обвал экономики, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:44
2020-09-15T17:44
2020-09-15T17:44
протесты в белоруссии
жозеп боррель
александр лукашенко
госдума рф
евросоюз
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_0:0:2784:1566_1400x0_80_0_0_8f8aa3cedb9639946b74e4650106c29c.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> пытается вытеснить <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> из международных экономических связей, чтобы в стране произошел обвал экономики, заявил РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по делам <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> Виктор Водолацкий, комментируя заявление ЕС по санкциям против <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>.Ранее во вторник глава дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> заявил, что Евросоюз не считает <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, изучает сектора, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты как можно быстрее, до заседания <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> 24-25 сентября."То, что ЕС сегодня пытается точечно найти уязвимые места в экономике Белоруссии, это понятно... Как раз на это будет направлен удар для того, чтобы выключить Белоруссию из международных экономических связей, чтобы произошел обвал экономики", - сказал Водолацкий.По его мнению, организаторы этого процесса рассчитывают, что люди в Белоруссии будут бастовать не оспаривая легитимность власти, а из-за того, что власть не может обеспечить им достойное существование.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577255684.html
https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577103699.html
3
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_201:0:2676:1856_1400x0_80_0_0_69fdec10929c9ab9518200c4e90e9968.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, александр лукашенко, госдума рф, евросоюз, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Евросоюз
пытается вытеснить Белоруссию
из международных экономических связей, чтобы в стране произошел обвал экономики, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы
по делам СНГ
Виктор Водолацкий, комментируя заявление ЕС по санкциям против Минска
.
Ранее во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
заявил, что Евросоюз не считает Александра Лукашенко
легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, изучает сектора, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты как можно быстрее, до заседания Евросовета
24-25 сентября.
"То, что ЕС сегодня пытается точечно найти уязвимые места в экономике Белоруссии, это понятно... Как раз на это будет направлен удар для того, чтобы выключить Белоруссию из международных экономических связей, чтобы произошел обвал экономики", - сказал Водолацкий.
По его мнению, организаторы этого процесса рассчитывают, что люди в Белоруссии будут бастовать не оспаривая легитимность власти, а из-за того, что власть не может обеспечить им достойное существование.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.