https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577280799.html

В Госдуме прокомментировали слова Борреля о санкциях против Белоруссии

Евросоюз пытается вытеснить Белоруссию из международных экономических связей, чтобы в стране произошел обвал экономики, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:44

2020-09-15T17:44

2020-09-15T17:44

протесты в белоруссии

жозеп боррель

александр лукашенко

госдума рф

евросоюз

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> пытается вытеснить <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> из международных экономических связей, чтобы в стране произошел обвал экономики, заявил РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по делам <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> Виктор Водолацкий, комментируя заявление ЕС по санкциям против <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>.Ранее во вторник глава дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> заявил, что Евросоюз не считает <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, изучает сектора, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты как можно быстрее, до заседания <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> 24-25 сентября."То, что ЕС сегодня пытается точечно найти уязвимые места в экономике Белоруссии, это понятно... Как раз на это будет направлен удар для того, чтобы выключить Белоруссию из международных экономических связей, чтобы произошел обвал экономики", - сказал Водолацкий.По его мнению, организаторы этого процесса рассчитывают, что люди в Белоруссии будут бастовать не оспаривая легитимность власти, а из-за того, что власть не может обеспечить им достойное существование.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577255684.html

https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577103699.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, александр лукашенко, госдума рф, евросоюз, минск, белоруссия, в мире