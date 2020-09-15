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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577280799.html
В Госдуме прокомментировали слова Борреля о санкциях против Белоруссии
Евросоюз пытается вытеснить Белоруссию из международных экономических связей, чтобы в стране произошел обвал экономики, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:44
2020-09-15T17:44
протесты в белоруссии
жозеп боррель
александр лукашенко
госдума рф
евросоюз
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> пытается вытеснить <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> из международных экономических связей, чтобы в стране произошел обвал экономики, заявил РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по делам <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> Виктор Водолацкий, комментируя заявление ЕС по санкциям против <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>.Ранее во вторник глава дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> заявил, что Евросоюз не считает <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, изучает сектора, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты как можно быстрее, до заседания <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> 24-25 сентября."То, что ЕС сегодня пытается точечно найти уязвимые места в экономике Белоруссии, это понятно... Как раз на это будет направлен удар для того, чтобы выключить Белоруссию из международных экономических связей, чтобы произошел обвал экономики", - сказал Водолацкий.По его мнению, организаторы этого процесса рассчитывают, что люди в Белоруссии будут бастовать не оспаривая легитимность власти, а из-за того, что власть не может обеспечить им достойное существование.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577255684.html
https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577103699.html
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минск
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жозеп боррель, александр лукашенко, госдума рф, евросоюз, минск, белоруссия, в мире

В Госдуме прокомментировали слова Борреля о санкциях против Белоруссии

17:44 15.09.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Евросоюз пытается вытеснить Белоруссию из международных экономических связей, чтобы в стране произошел обвал экономики, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, комментируя заявление ЕС по санкциям против Минска.
Ранее во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, изучает сектора, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты как можно быстрее, до заседания Евросовета 24-25 сентября.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 12:18Протесты в Белоруссии
Боррель призвал принять санкции по Белоруссии как можно быстрее
"То, что ЕС сегодня пытается точечно найти уязвимые места в экономике Белоруссии, это понятно... Как раз на это будет направлен удар для того, чтобы выключить Белоруссию из международных экономических связей, чтобы произошел обвал экономики", - сказал Водолацкий.
По его мнению, организаторы этого процесса рассчитывают, что люди в Белоруссии будут бастовать не оспаривая легитимность власти, а из-за того, что власть не может обеспечить им достойное существование.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Первый заместитель государственного секретаря США Стивен Биган - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 16:32Протесты в Белоруссии
В США раскрыли подробности новых санкции против Белоруссии
41100811
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Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельАлександр ЛукашенкоГосдума РФЕвросоюзМинскБелоруссияВ мире
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