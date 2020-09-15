https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577257316.html

Евросоюз предложил способ разрешить кризис в Белоруссии

ЕС готов поддержать любую заслуживающую доверия инициативу по урегулированию в Белоруссии, считает, что новые выборы под эгидой ОБСЕ могли бы стать лучшим... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:42

2020-09-15T12:42

2020-09-15T12:42

протесты в белоруссии

жозеп боррель

обсе

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> готов поддержать любую заслуживающую доверия инициативу по урегулированию в Белоруссии, считает, что новые выборы под эгидой <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co" target="_blank">ОБСЕ</a> могли бы стать лучшим выходом из кризисной ситуации, сказал, выступая на пленарном заседании Европарламента, глава европейской дипломатии <a href="https://ria.ru/person_ZHozep_Borrel" target="_blank">Жозеп Боррель</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577065690.html

Игорь Земский У себя в ЕС поддерживайте кого угодно. Руки Запада, тянущиеся в Белоруссию, будут отрублены 50

Виктор Новосёлов Были уже «гарантами»...., толку от вас всех - ноль 40

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, обсе, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире