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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577257316.html
Евросоюз предложил способ разрешить кризис в Белоруссии
ЕС готов поддержать любую заслуживающую доверия инициативу по урегулированию в Белоруссии, считает, что новые выборы под эгидой ОБСЕ могли бы стать лучшим... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:42
2020-09-15T12:42
протесты в белоруссии
жозеп боррель
обсе
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> готов поддержать любую заслуживающую доверия инициативу по урегулированию в Белоруссии, считает, что новые выборы под эгидой <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co" target="_blank">ОБСЕ</a> могли бы стать лучшим выходом из кризисной ситуации, сказал, выступая на пленарном заседании Европарламента, глава европейской дипломатии <a href="https://ria.ru/person_ZHozep_Borrel" target="_blank">Жозеп Боррель</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577065690.html
У себя в ЕС поддерживайте кого угодно. Руки Запада, тянущиеся в Белоруссию, будут отрублены
50
Были уже «гарантами»...., толку от вас всех - ноль
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белоруссия
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жозеп боррель, обсе, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Евросоюз предложил способ разрешить кризис в Белоруссии

12:42 15.09.2020
4509
© РИА Новости / Алексей МайшевУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. ЕС готов поддержать любую заслуживающую доверия инициативу по урегулированию в Белоруссии, считает, что новые выборы под эгидой ОБСЕ могли бы стать лучшим выходом из кризисной ситуации, сказал, выступая на пленарном заседании Европарламента, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы призываем белорусские власти найти выход из ситуации и прекратить репрессии, запустить инклюзивный нацдиалог. Мы готовы поддержать любую авторитетную инициативу в этой сфере… По нашему мнению, новые выборы под эгидой ОБСЕ могли бы быть лучшим решением", - сказал он.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 22:30Протесты в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельОБСЕАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
У себя в ЕС поддерживайте кого угодно. Руки Запада, тянущиеся в Белоруссию, будут отрублены
15 сентября, 12:46
ИЗИгорь Земский
4321004
Были уже «гарантами»...., толку от вас всех - ноль
15 сентября, 12:45
ВНВиктор Новосёлов
3620002
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