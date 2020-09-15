https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577255229.html

Глава дипломатии ЕС перепутал Белоруссию с Украиной

Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы, заявил глава... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:12

2020-09-15T12:12

2020-09-15T14:45

протесты в белоруссии

жозеп боррель

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости.</strong> Евросоюз не считает <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы, заявил глава дипломатии ЕС <a href="https://ria.ru/person_ZHozep_Borrel" target="_blank">Жозеп Боррель</a> в Европарламенте.При этом изначально, говоря о Лукашенко, Боррель ошибся и назвал вместо Белоруссии Украину. Его поправили, глава дипломатии <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> извинился.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577121946.html

ralf4002 У ЕС нет никаких оснований так считать. Вы присылали наблюдателей на выборы? Нет? Вот и не вякайте. Или хотя бы доказательства "массовых фальсификаций" - на стол. 101

Исаак Ньютон мы это проплаченные писаки? 57

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Глава евродипломатии Боррель оговорился, назвав Белоруссию Украиной Отказываясь признать Лукашенко, глава евродипломатии Боррель оговорился, назвав Белоруссию Украиной. 2020-09-15T12:12 true PT1M05S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире