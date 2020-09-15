https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577255229.html
Глава дипломатии ЕС перепутал Белоруссию с Украиной
Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы, заявил глава... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:12
2020-09-15T12:12
2020-09-15T14:45
протесты в белоруссии
жозеп боррель
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости.</strong> Евросоюз не считает <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы, заявил глава дипломатии ЕС <a href="https://ria.ru/person_ZHozep_Borrel" target="_blank">Жозеп Боррель</a> в Европарламенте.При этом изначально, говоря о Лукашенко, Боррель ошибся и назвал вместо Белоруссии Украину. Его поправили, глава дипломатии <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> извинился.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577121946.html
ralf4002
У ЕС нет никаких оснований так считать. Вы присылали наблюдателей на выборы? Нет? Вот и не вякайте. Или хотя бы доказательства "массовых фальсификаций" - на стол.
101
Исаак Ньютон
мы это проплаченные писаки?
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава евродипломатии Боррель оговорился, назвав Белоруссию Украиной
Отказываясь признать Лукашенко, глава евродипломатии Боррель оговорился, назвав Белоруссию Украиной.
2020-09-15T12:12
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PT1M05S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире