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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577255229.html
Глава дипломатии ЕС перепутал Белоруссию с Украиной
Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы, заявил глава... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:12
2020-09-15T14:45
протесты в белоруссии
жозеп боррель
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости.</strong> Евросоюз не считает <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы, заявил глава дипломатии ЕС <a href="https://ria.ru/person_ZHozep_Borrel" target="_blank">Жозеп Боррель</a> в Европарламенте.При этом изначально, говоря о Лукашенко, Боррель ошибся и назвал вместо Белоруссии Украину. Его поправили, глава дипломатии <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> извинился.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577121946.html
У ЕС нет никаких оснований так считать. Вы присылали наблюдателей на выборы? Нет? Вот и не вякайте. Или хотя бы доказательства "массовых фальсификаций" - на стол.
101
мы это проплаченные писаки?
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
Глава евродипломатии Боррель оговорился, назвав Белоруссию Украиной
Отказываясь признать Лукашенко, глава евродипломатии Боррель оговорился, назвав Белоруссию Украиной.
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жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Глава дипломатии ЕС перепутал Белоруссию с Украиной

12:12 15.09.2020 (обновлено: 14:45 15.09.2020)
9006
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БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Европарламенте.

"Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными... Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Белоруссии", - сказал он.

При этом изначально, говоря о Лукашенко, Боррель ошибся и назвал вместо Белоруссии Украину. Его поправили, глава дипломатии ЕС извинился.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
У ЕС нет никаких оснований так считать. Вы присылали наблюдателей на выборы? Нет? Вот и не вякайте. Или хотя бы доказательства "массовых фальсификаций" - на стол.
15 сентября, 12:26
rralf4002
76200023
мы это проплаченные писаки?
15 сентября, 12:28
ИНИсаак Ньютон
10200045
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