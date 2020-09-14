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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/zaksobranie-1577192409.html
"Единая Россия" получила большинство мест в заксобрании ЯНАО
Партия "Единая Россия" получила большинство мест в заксобрании Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва по итогам трехдневного голосования, сообщил... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T08:39
2020-09-14T08:39
единый день голосования — 2020
единый день голосования в россии
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
единая россия
политика
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Партия "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" получила большинство мест в заксобрании Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва по итогам трехдневного голосования, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Андрей Гиберт."По единому избирательному округу... необходимый пятипроцентный барьер не преодолели три партии. Мандаты распределились следующим образом: "Справедливая Россия" - один мандат, ЛДПР - два, КПРФ - один, "Единая Россия" - семь мандатов", - сказал председатель окружного избиркома журналистам.По всем 11 одномандатным округам, подчеркнул Гиберт, победили единороссы, среди которых спикер парламента ЯНАО прошлого созыва Сергей Ямкин, а также его заместитель Виктор Казарин, набравшие более 70% голосов избирателей. Председатель избиркома уточнил, что в заксобрание по одномандатным округам прошли "три новых человека"."На выборах депутатов участие в голосовании приняли, по предварительным данным, около 47,1% избирателей. На выборах в заксобрание 2015 года у нас приняли участие около 70%", - добавил Гиберт.
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/edg-1577191171.html
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единый день голосования в россии, ямало-ненецкий автономный округ (янао), единая россия, политика

"Единая Россия" получила большинство мест в заксобрании ЯНАО

08:39 14.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" получила большинство мест в заксобрании Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва по итогам трехдневного голосования, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Андрей Гиберт.
"По единому избирательному округу... необходимый пятипроцентный барьер не преодолели три партии. Мандаты распределились следующим образом: "Справедливая Россия" - один мандат, ЛДПР - два, КПРФ - один, "Единая Россия" - семь мандатов", - сказал председатель окружного избиркома журналистам.
По всем 11 одномандатным округам, подчеркнул Гиберт, победили единороссы, среди которых спикер парламента ЯНАО прошлого созыва Сергей Ямкин, а также его заместитель Виктор Казарин, набравшие более 70% голосов избирателей. Председатель избиркома уточнил, что в заксобрание по одномандатным округам прошли "три новых человека".
"На выборах депутатов участие в голосовании приняли, по предварительным данным, около 47,1% избирателей. На выборах в заксобрание 2015 года у нас приняли участие около 70%", - добавил Гиберт.
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 07:51
В России подводят итоги единого дня голосования
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Единый день голосования — 2020Единый день голосования в РоссииЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Единая РоссияПолитика
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