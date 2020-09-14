https://ria.ru/20200914/zaksobranie-1577192409.html

"Единая Россия" получила большинство мест в заксобрании ЯНАО

Партия "Единая Россия" получила большинство мест в заксобрании Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва по итогам трехдневного голосования, сообщил... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T08:39

2020-09-14T08:39

2020-09-14T08:39

единый день голосования — 2020

единый день голосования в россии

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

единая россия

политика

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Партия "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" получила большинство мест в заксобрании Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва по итогам трехдневного голосования, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Андрей Гиберт."По единому избирательному округу... необходимый пятипроцентный барьер не преодолели три партии. Мандаты распределились следующим образом: "Справедливая Россия" - один мандат, ЛДПР - два, КПРФ - один, "Единая Россия" - семь мандатов", - сказал председатель окружного избиркома журналистам.По всем 11 одномандатным округам, подчеркнул Гиберт, победили единороссы, среди которых спикер парламента ЯНАО прошлого созыва Сергей Ямкин, а также его заместитель Виктор Казарин, набравшие более 70% голосов избирателей. Председатель избиркома уточнил, что в заксобрание по одномандатным округам прошли "три новых человека"."На выборах депутатов участие в голосовании приняли, по предварительным данным, около 47,1% избирателей. На выборах в заксобрание 2015 года у нас приняли участие около 70%", - добавил Гиберт.

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/edg-1577191171.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования в россии, ямало-ненецкий автономный округ (янао), единая россия, политика