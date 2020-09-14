https://ria.ru/20200914/zaksobranie-1577192409.html
"Единая Россия" получила большинство мест в заксобрании ЯНАО
Партия "Единая Россия" получила большинство мест в заксобрании Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва по итогам трехдневного голосования, сообщил... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T08:39
2020-09-14T08:39
2020-09-14T08:39
единый день голосования — 2020
единый день голосования в россии
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
единая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155623/12/1556231220_0:135:3161:1913_1400x0_80_0_0_ea6a26532eae7ca68a855c7f565cebac.jpg
<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Партия "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" получила большинство мест в заксобрании Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва по итогам трехдневного голосования, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Андрей Гиберт."По единому избирательному округу... необходимый пятипроцентный барьер не преодолели три партии. Мандаты распределились следующим образом: "Справедливая Россия" - один мандат, ЛДПР - два, КПРФ - один, "Единая Россия" - семь мандатов", - сказал председатель окружного избиркома журналистам.По всем 11 одномандатным округам, подчеркнул Гиберт, победили единороссы, среди которых спикер парламента ЯНАО прошлого созыва Сергей Ямкин, а также его заместитель Виктор Казарин, набравшие более 70% голосов избирателей. Председатель избиркома уточнил, что в заксобрание по одномандатным округам прошли "три новых человека"."На выборах депутатов участие в голосовании приняли, по предварительным данным, около 47,1% избирателей. На выборах в заксобрание 2015 года у нас приняли участие около 70%", - добавил Гиберт.
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/edg-1577191171.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155623/12/1556231220_216:0:2947:2048_1400x0_80_0_0_cba3822ab3ecb7e49a69ff7122e98e97.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии, ямало-ненецкий автономный округ (янао), единая россия, политика
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен - РИА Новости.
Партия "Единая Россия
" получила большинство мест в заксобрании Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва по итогам трехдневного голосования, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Андрей Гиберт.
"По единому избирательному округу... необходимый пятипроцентный барьер не преодолели три партии. Мандаты распределились следующим образом: "Справедливая Россия" - один мандат, ЛДПР - два, КПРФ - один, "Единая Россия" - семь мандатов", - сказал председатель окружного избиркома журналистам.
По всем 11 одномандатным округам, подчеркнул Гиберт, победили единороссы, среди которых спикер парламента ЯНАО прошлого созыва Сергей Ямкин, а также его заместитель Виктор Казарин, набравшие более 70% голосов избирателей. Председатель избиркома уточнил, что в заксобрание по одномандатным округам прошли "три новых человека".
"На выборах депутатов участие в голосовании приняли, по предварительным данным, около 47,1% избирателей. На выборах в заксобрание 2015 года у нас приняли участие около 70%", - добавил Гиберт.