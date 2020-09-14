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https://ria.ru/20200914/surgut-1577229905.html
В Сургуте пьяный дед угрожал выкинуть внука с пятого этажа
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения дедушка в Сургуте угрожал выкинуть двухлетнего внука с пятого этажа, малыша спасли двое полицейских, которых... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T18:28
2020-09-14T18:32
ирина волк
сургут
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Находившийся в состоянии алкогольного опьянения дедушка в <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургуте</a> угрожал выкинуть двухлетнего внука с пятого этажа, малыша спасли двое полицейских, которых позвали прохожие, сообщила официальный представитель МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волк</a>.По информации полиции, жители одного из районов Сургута увидели в окне пятого этажа пьяного мужчину, держащего за ноги малыша. Один из очевидцев позвал проезжавший мимо экипаж правоохранителей и сообщил о случившемся. Как сообщается на сайте <a href="https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/v-surgute-politseyskie-blagodarya-bditelnosti-grazhdan-prishli-na-pomoshch-dvukhletnemu-rebyenku/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"МВД Медиа"</a>, инцидент произошел в доме №2 по улице Кукуевицкого."Поднявшись на пятый этаж, полицейские взломали дверь квартиры и вошли внутрь. Испуганного двухлетнего мальчика они обнаружили в одной из комнат под сушилкой для белья. На месте происшествия задержан дедушка ребенка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения", - сказала Волк.Установлено, что отец мальчика в момент происшествия был на работе, а мать - в магазине, поэтому мальчик находился с дедушкой. Полиция проводит проверку, малыш передан сотрудникам скорой помощи.
https://radiosputnik.ria.ru/20200809/1575549048.html
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ирина волк, сургут, происшествия

В Сургуте пьяный дед угрожал выкинуть внука с пятого этажа

18:28 14.09.2020 (обновлено: 18:32 14.09.2020)
739
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения дедушка в Сургуте угрожал выкинуть двухлетнего внука с пятого этажа, малыша спасли двое полицейских, которых позвали прохожие, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По информации полиции, жители одного из районов Сургута увидели в окне пятого этажа пьяного мужчину, держащего за ноги малыша. Один из очевидцев позвал проезжавший мимо экипаж правоохранителей и сообщил о случившемся. Как сообщается на сайте "МВД Медиа", инцидент произошел в доме №2 по улице Кукуевицкого.
"Поднявшись на пятый этаж, полицейские взломали дверь квартиры и вошли внутрь. Испуганного двухлетнего мальчика они обнаружили в одной из комнат под сушилкой для белья. На месте происшествия задержан дедушка ребенка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения", - сказала Волк.
Установлено, что отец мальчика в момент происшествия был на работе, а мать - в магазине, поэтому мальчик находился с дедушкой. Полиция проводит проверку, малыш передан сотрудникам скорой помощи.
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