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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200914/sobyanin-1577215290.html
Собянин исключил планы введения дополнительных ограничений в Москве
Никаких дополнительных ограничений в связи с пандемией в Москве не планируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выразив надежду, что ситуация будет... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:09
2020-09-14T17:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Никаких дополнительных ограничений в связи с пандемией в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не планируется, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, выразив надежду, что ситуация будет управляемой."И никаких дополнительных мер, ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать - соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле. Те требования Роспостребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, предприятиям, организациям, учреждениям, они должны неукоснительно соблюдаться. В этой ситуации мы думаем, что ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы", - заявил Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
Вот юморист. "соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле" - так это никто не соблюдает и никто не контролирует.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Собянин: "Дополнительных ограничений в связи с пандемией в Москве не планируется"
Никаких дополнительных ограничений в связи с пандемией в Москве не планируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выразив надежду, что ситуация будет управляемой. "И никаких дополнительных мер, ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать - соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле. Те требования Роспостребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, предприятиям, организациям, учреждениям, они должны неукоснительно соблюдаться. В этой ситуации мы думаем, что ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы", - заявил Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин исключил планы введения дополнительных ограничений в Москве

15:09 14.09.2020 (обновлено: 17:24 14.09.2020)
5136
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Никаких дополнительных ограничений в связи с пандемией в Москве не планируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выразив надежду, что ситуация будет управляемой.
"И никаких дополнительных мер, ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать - соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле. Те требования Роспостребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, предприятиям, организациям, учреждениям, они должны неукоснительно соблюдаться. В этой ситуации мы думаем, что ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы", - заявил Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15152008
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Вот юморист. "соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле" - так это никто не соблюдает и никто не контролирует.
14 сентября, 17:03
ВТВасилий Теркин
900001
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