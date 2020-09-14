https://ria.ru/20200914/sobyanin-1577215290.html

Собянин исключил планы введения дополнительных ограничений в Москве

Никаких дополнительных ограничений в связи с пандемией в Москве не планируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выразив надежду, что ситуация будет... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:09

2020-09-14T15:09

2020-09-14T17:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Никаких дополнительных ограничений в связи с пандемией в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не планируется, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, выразив надежду, что ситуация будет управляемой."И никаких дополнительных мер, ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать - соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле. Те требования Роспостребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, предприятиям, организациям, учреждениям, они должны неукоснительно соблюдаться. В этой ситуации мы думаем, что ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы", - заявил Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

Василий Теркин Вот юморист. "соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле" - так это никто не соблюдает и никто не контролирует. 10

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Собянин: "Дополнительных ограничений в связи с пандемией в Москве не планируется" Никаких дополнительных ограничений в связи с пандемией в Москве не планируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выразив надежду, что ситуация будет управляемой. "И никаких дополнительных мер, ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать - соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле. Те требования Роспостребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, предприятиям, организациям, учреждениям, они должны неукоснительно соблюдаться. В этой ситуации мы думаем, что ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы", - заявил Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 2020-09-14T15:09 true PT0M22S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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