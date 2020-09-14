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Резерв российских силовиков снимут с границы с Белоруссией
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о том, чтобы резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, был... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T20:53
2020-09-14T22:25
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
сочи
белоруссия
в мире
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<strong>СОЧИ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президенты России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> договорились о том, чтобы резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, был снят. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> после состоявшихся в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> переговоров двух президентов."Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - отметил он.Говоря о военном сотрудничестве Москвы и Минска, Песков сообщил, что Путин и Лукашенко на переговорах не обсуждали вопрос размещения в Белоруссии российских баз.Он также добавил, что утверждения о поддержке Лукашенко Россией якобы ради такой возможности не имеют под собой никаких оснований.Военные учения будут проводиться, но на повестке дня такого вопроса нет, заключил представитель Кремля.
https://ria.ru/20200914/putin-1577235269.html
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александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире

Резерв российских силовиков снимут с границы с Белоруссией

20:53 14.09.2020 (обновлено: 22:25 14.09.2020)
2412
© РИА Новости / Галия ИбрагимоваГраница России и Белоруссии
Граница России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Галия Ибрагимова
СОЧИ, 14 сен - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о том, чтобы резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, был снят. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после состоявшихся в Сочи переговоров двух президентов.
"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - отметил он.
Говоря о военном сотрудничестве Москвы и Минска, Песков сообщил, что Путин и Лукашенко на переговорах не обсуждали вопрос размещения в Белоруссии российских баз.
Он также добавил, что утверждения о поддержке Лукашенко Россией якобы ради такой возможности не имеют под собой никаких оснований.
Военные учения будут проводиться, но на повестке дня такого вопроса нет, заключил представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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