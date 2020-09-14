https://ria.ru/20200914/siloviki-1577236230.html

Резерв российских силовиков снимут с границы с Белоруссией

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о том, чтобы резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, был... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T20:53

2020-09-14T20:53

2020-09-14T22:25

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

сочи

белоруссия

в мире

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<strong>СОЧИ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президенты России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> договорились о том, чтобы резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, был снят. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> после состоявшихся в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> переговоров двух президентов."Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - отметил он.Говоря о военном сотрудничестве Москвы и Минска, Песков сообщил, что Путин и Лукашенко на переговорах не обсуждали вопрос размещения в Белоруссии российских баз.Он также добавил, что утверждения о поддержке Лукашенко Россией якобы ради такой возможности не имеют под собой никаких оснований.Военные учения будут проводиться, но на повестке дня такого вопроса нет, заключил представитель Кремля.

https://ria.ru/20200914/putin-1577235269.html

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сочи

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире