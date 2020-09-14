https://ria.ru/20200914/podmoskove-1577215163.html

В Подмосковье застройщиков оштрафовали на 3,2 млн рублей за неделю

Порядка 3,5 миллионов рублей штрафов получили застройщики Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:08

2020-09-14T15:08

2020-09-14T15:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 14 – РИА Новости</strong>. Порядка 3,5 миллионов рублей штрафов получили застройщики Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы <a href="https://ria.ru/organization_Glavgosstrojjnadzor_Moskovskojj_oblasti" target="_blank">Главгосстройнадзора Подмосковья</a>."На этой неделе в Главгосстройнадзоре рассмотрели 33 дела в сфере строительного надзора и 6 дел в сфере долевого строительства. Общая сумма штрафов за нарушения составила 3 миллиона 215 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Всего с начала года Главгосстройнадзором было рассмотрено 1275 дел об административных нарушениях.

https://realty.ria.ru/20200914/voda-1577213384.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)