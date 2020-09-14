https://ria.ru/20200914/ostrovskiy-1576972181.html

Биография Алексея Островского

Алексей Владимирович Островский родился 14 января 1976 года в Москве. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:01

2020-09-14T16:01

2020-09-14T16:01

алексей островский

москва

справки

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Алексей Владимирович Островский <a href="http://www.admin-smolensk.ru/authorities/administraciya_oblasti/chleni_administracii_smolenskoy_oblasti/news_775.html" target="_blank">родился 14 января 1976 года</a> в Москве.В 2000 году окончил Московский государственный открытый университет, в 2003 году – Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России.В 1991-1994 годах работал журналистом в ведущих российских и зарубежных СМИ.С 1994 года по 2003 год был помощником руководителя фракции Либерально-демократической партии (ЛДПР) в Государственной думе, руководителем секретариата заместителя председателя Государственной Думы РФ Владимира Жириновского.В 2003-2007 годах – депутат Госдумы РФ четвертого созыва, был заместителем председателя комитета по информационной политике, заместителем председателя комитета по международным делам, членом комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, членом комиссии по изучению практики обеспечения прав человека и основных свобод, контролю за их обеспечением в иностранных государствах.В 2007-2011 годах – депутат Госдумы пятого созыва, был председателем комитета по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.С декабря 2011 года по апрель 2012 года был депутатом Госдумы шестого созыва, председателем комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. 20 апреля 2012 года Алексей Островский был <a href="http://ria.ru/politics/20120420/630737751.html" target="_blank">назначен</a> временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. 25 апреля президент РФ Дмитрий Медведев <a href="http://ria.ru/politics/20120426/635796808.html" target="_blank">предложил</a> Смоленской областной думе кандидатуру Островского для утверждения его губернатором области. 26 апреля депутаты Смоленской областной думы единогласно высказались за наделение Алексея Островского полномочиями главы региона. Вступил в должность 26 апреля 2012 года. 18 мая 2015 года президент России Владимир Путин <a href="http://ria.ru/politics/20150518/1065120073.html" target="_blank">принял досрочную отставку</a> губернатора Смоленской области Алексея Островского, поручив ему исполнять обязанности до выборов в сентябре 2015 года.13 сентября 2015 года Алексей Островский <a href="https://ria.ru/20150914/1250932054.html" target="_blank">победил</a> на внеочередных выборах губернатора Смоленской области, набрав 65,18% голосов. 28 сентября он официально <a href="https://ria.ru/20150928/1288306344.html" target="_blank">вступил в должность</a>.Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/30410" target="_blank">2010</a>), медалью Столыпина П. А. II степени (<a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201402170002?index=0&rangeSize=1" target="_blank">2014</a>). Имеет Благодарность Президента РФ, Почетные грамоты Правительства и Государственной думы РФ.Алексей Островский <a href="https://www.admin-smolensk.ru/authorities/dohod/2019/" target="_blank">женат</a>, у него три дочери.Сумма задекларированного дохода за 2019 год – 3,155 миллиона рублей.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей островский, москва, справки