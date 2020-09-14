Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200914/koronavirusy-1577204808.html
Российские ученые обнаружили биомолекулы, подавляющие все коронавирусы
Исследователи из НИУ "Высшая школа экономики" обнаружили молекулы микроРНК, потенциально способные подавлять репликацию всех коронавирусов человека, в том числе РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:00
2020-09-14T14:00
риа наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
открытия - риа наука
высшая школа экономики (вшэ)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577199582_0:57:663:430_1400x0_80_0_0_c9830cb12604e7b608a5a0925b2ff09f.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Исследователи из НИУ "Высшая школа экономики" обнаружили молекулы микроРНК, потенциально способные подавлять репликацию всех коронавирусов человека, в том числе SARS-CoV-2. Результаты исследования <a href="http://dx.doi.org/10.7717/peerj.9994" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале PeerJ.Существует семь коронавирусов человека. Четыре из них — HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 и HCoV-229E, широко распространены и проявляются в виде обычной простуды, три других — MERS-CoV, SARS-CoV и SARS-CoV-2, вызывают опасную для жизни атипичную пневмонию и другие осложнения.Ученые биологического и биотехнологического факультетов НИУ <a href="http://ria.ru/organization_Vysshaja_shkola_ehkonomiki/" target="_blank" data-auto="true">ВШЭ</a> во главе со Степаном Нерсисяном и Александром Тоневицким выявили четыре семейства микроРНК человека — небольших РНК, отвечающих за регулирование экспрессии генов — у которых есть сайты связывания со всеми этими вирусами.После того, как вирус попадает внутрь здоровой клетки, он начинает активно взаимодействовать с внутриклеточными биомолекулами, среди которых есть микроРНК, потенциально способные подавлять репликацию вирусов. Связываясь с вирусной РНК, они разрушают ее. Мощная атака микроРНК может остановить распространение вируса, при слабом взаимодействии они замедляют его репликацию.Последний сценарий идет только на пользу патогену, поскольку помогает избежать быстрого иммунного ответа в клетке. Некоторые вирусы даже целенаправленно накапливают сайты связывания с микроРНК хозяина. Это становится их преимуществом: вирусы с большим количеством сайтов связывания лучше выживают и размножаются, что приводит к их эволюционному преобладанию.Проанализировав взаимодействия вируса с микроРНК в легких мышей, инфицированных SARS-CoV, исследователи обнаружили, что инфекция приводит к восьмикратному увеличению экспрессии молекулы hsa-miR-21-3p. Эта же микроРНК обладает большим потенциалом подавления всех коронавирусов человека.Ученые задались вопросом, почему вирус в процессе мутации не устранил в своей РНК сайты связывания с этой молекулой, которая при иммунном ответе нацелена на его уничтожение. "Напротив, мы видим, что вирус накапливает их в своем геноме в процессе эволюции. Наши исследования показывают, что такие сайты присутствуют во всех коронавирусах человека и не претерпевают значительных мутаций. Мы предполагаем, что таким образом вирус использует эту микроРНК для замедления своей репликации на ранних стадиях заражения, чтобы задержать активный иммунный ответ", — приводятся в пресс-релизе университета слова Степана Нерсисяна.На следующем этапе ученые планируют экспериментально проверить свои предположения, а также определить, способно ли искусственное введение или удаление микроРНК предотвратить размножение вируса. Исследователи надеются, что открытые ими микроРНК в будущем можно будет использовать для создания новых препаратов и методов лечения коронавирусных инфекций.
https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576261782.html
https://ria.ru/20200802/1575283672.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577199582_8:0:655:485_1400x0_80_0_0_ffbe7974c698311534d461e4e14c5065.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, биология, здоровье, открытия - риа наука, высшая школа экономики (вшэ)

Российские ученые обнаружили биомолекулы, подавляющие все коронавирусы

14:00 14.09.2020
14635
© Нерсисян и др., 2020Сайты связывания микроРНК miRNA hsa-miR-21-3p и hsa-miR-421, общие для шести из семи коронавирусов человека
Сайты связывания микроРНК miRNA hsa-miR-21-3p и hsa-miR-421, общие для шести из семи коронавирусов человека - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Нерсисян и др., 2020
Сайты связывания микроРНК miRNA hsa-miR-21-3p и hsa-miR-421, общие для шести из семи коронавирусов человека
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Исследователи из НИУ "Высшая школа экономики" обнаружили молекулы микроРНК, потенциально способные подавлять репликацию всех коронавирусов человека, в том числе SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале PeerJ.
Существует семь коронавирусов человека. Четыре из них — HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 и HCoV-229E, широко распространены и проявляются в виде обычной простуды, три других — MERS-CoV, SARS-CoV и SARS-CoV-2, вызывают опасную для жизни атипичную пневмонию и другие осложнения.
Ученые биологического и биотехнологического факультетов НИУ ВШЭ во главе со Степаном Нерсисяном и Александром Тоневицким выявили четыре семейства микроРНК человека — небольших РНК, отвечающих за регулирование экспрессии генов — у которых есть сайты связывания со всеми этими вирусами.
После того, как вирус попадает внутрь здоровой клетки, он начинает активно взаимодействовать с внутриклеточными биомолекулами, среди которых есть микроРНК, потенциально способные подавлять репликацию вирусов. Связываясь с вирусной РНК, они разрушают ее. Мощная атака микроРНК может остановить распространение вируса, при слабом взаимодействии они замедляют его репликацию.
Последний сценарий идет только на пользу патогену, поскольку помогает избежать быстрого иммунного ответа в клетке. Некоторые вирусы даже целенаправленно накапливают сайты связывания с микроРНК хозяина. Это становится их преимуществом: вирусы с большим количеством сайтов связывания лучше выживают и размножаются, что приводит к их эволюционному преобладанию.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 20:42Распространение нового коронавируса
Ученый оценил новую версию появления коронавируса
Проанализировав взаимодействия вируса с микроРНК в легких мышей, инфицированных SARS-CoV, исследователи обнаружили, что инфекция приводит к восьмикратному увеличению экспрессии молекулы hsa-miR-21-3p. Эта же микроРНК обладает большим потенциалом подавления всех коронавирусов человека.
Ученые задались вопросом, почему вирус в процессе мутации не устранил в своей РНК сайты связывания с этой молекулой, которая при иммунном ответе нацелена на его уничтожение.
"Напротив, мы видим, что вирус накапливает их в своем геноме в процессе эволюции. Наши исследования показывают, что такие сайты присутствуют во всех коронавирусах человека и не претерпевают значительных мутаций. Мы предполагаем, что таким образом вирус использует эту микроРНК для замедления своей репликации на ранних стадиях заражения, чтобы задержать активный иммунный ответ", — приводятся в пресс-релизе университета слова Степана Нерсисяна.
На следующем этапе ученые планируют экспериментально проверить свои предположения, а также определить, способно ли искусственное введение или удаление микроРНК предотвратить размножение вируса.
Исследователи надеются, что открытые ими микроРНК в будущем можно будет использовать для создания новых препаратов и методов лечения коронавирусных инфекций.
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 02.08.2020
2 августа, 23:29Распространение нового коронавируса
Ученые рассказали о мощной иммунной реакции при коронавирусе
12484100
Обсудить 0
РИА НаукаКоронавирус COVID-19биологияЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаВысшая школа экономики (ВШЭ)
Рекомендуем
Капли воды под увеличением стереомикроскопа
Необычное поведение воды поможет изучить механизм распространения вирусов
Так художник представил себе генетическую программу, управляющую старением мозга
Разгадана загадка, почему с возрастом ощущение времени меняется
Кристаллы трипептида имеют водяные поры, которые расширяются и сужаются в ответ на изменения влажности
Ученые создали нанодвигатель на воде
Анталья, Турция
СМИ: российскую школьницу изнасиловали в турецком пятизвездочном отеле
Новая модель беспроводных наушников AirPods
Пользователи Сети высмеяли таможню США, задержавшую "подделку" от Apple
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР
Космонавт оценил сообщения о "перехвате" радиолюбителем сигнала с орбиты
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Поставки американского газа в Европу рухнули
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Планета Венера
Ученые нашли признаки жизни на Венере
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская обратилась к Путину
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Гаубица XM2001 Crusader
США в разы сократили время удара по России
Владимир Константинов
Константинов прокомментировал отказ ЕС признавать выборы в Крыму
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга
Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Ученые предъявят доказательства возникновения жизни до формирования Земли
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
22:28Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
Лента новостейМолния