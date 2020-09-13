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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/pamfilova-1577176815.html
Памфилова предложила подумать над мерами борьбы с кандидатами-спойлерами
Законодателям следует подумать над решениями, которые помогут бороться с партиями и кандидатами-спойлерами, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T18:26
2020-09-13T18:26
единый день голосования — 2020
элла памфилова
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Законодателям следует подумать над решениями, которые помогут бороться с партиями и кандидатами-спойлерами, заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."По спойлерам и двойникам, а сейчас не только есть партии-двойники, но и просто однофамильцев (кандидатов - ред.) находят. Я считаю, что это очень дискредитирует избирательный процесс, и я считаю, что законодателям в этом, поскольку мы только правоприменители, надо подумать. Есть возможность как-то этот процесс упорядочить", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Единый день голосования проходит в России 13 сентября.
https://ria.ru/20200913/pamfilova-1577176184.html
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элла памфилова, политика

Памфилова предложила подумать над мерами борьбы с кандидатами-спойлерами

18:26 13.09.2020
718
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Законодателям следует подумать над решениями, которые помогут бороться с партиями и кандидатами-спойлерами, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"По спойлерам и двойникам, а сейчас не только есть партии-двойники, но и просто однофамильцев (кандидатов - ред.) находят. Я считаю, что это очень дискредитирует избирательный процесс, и я считаю, что законодателям в этом, поскольку мы только правоприменители, надо подумать. Есть возможность как-то этот процесс упорядочить", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Единый день голосования проходит в России 13 сентября.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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