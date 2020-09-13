https://ria.ru/20200913/pamfilova-1577176815.html

Памфилова предложила подумать над мерами борьбы с кандидатами-спойлерами

Законодателям следует подумать над решениями, которые помогут бороться с партиями и кандидатами-спойлерами, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T18:26

2020-09-13T18:26

2020-09-13T18:26

единый день голосования — 2020

элла памфилова

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Законодателям следует подумать над решениями, которые помогут бороться с партиями и кандидатами-спойлерами, заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."По спойлерам и двойникам, а сейчас не только есть партии-двойники, но и просто однофамильцев (кандидатов - ред.) находят. Я считаю, что это очень дискредитирует избирательный процесс, и я считаю, что законодателям в этом, поскольку мы только правоприменители, надо подумать. Есть возможность как-то этот процесс упорядочить", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Единый день голосования проходит в России 13 сентября.

https://ria.ru/20200913/pamfilova-1577176184.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, политика