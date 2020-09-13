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https://ria.ru/20200913/komarova-1576973566.html
Биография Натальи Комаровой
Дума Ханты-Мансийского автономного округа в воскресенье большинством голосов переизбрала Наталью Комарову на должность губернатора Югры. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T11:23
2020-09-13T12:25
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
псковская область
справки
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Дума <a href="https://ria.ru/location_KHMAO" target="_blank">Ханты-Мансийского автономного округа</a> в воскресенье большинством голосов переизбрала Наталью Комарову на должность губернатора Югры.Ниже приводится биографическая справка.Наталья Владимировна Комарова <a href="https://gov.admhmao.ru/rukovodstvo/94858/" target="_blank">родилась 21 октября 1955 года</a> в Псковской области.В 1978 году окончила инженерно-экономический факультет Коммунарского горно-металлургического института (ныне Донбасский государственный технический университет) по специальности "экономика и организация строительства" с присвоением квалификации – инженер-экономист.Трудовую деятельность начала в 1978 году на Коммунарском металлургическом заводе в должности техника по труду лаборатории научной организации труда, затем работала экономистом планово-экономического отдела управления капитального строительства.С 1980 года занимала должность старшего инспектора в горисполкоме в городе Новый Уренгой Тюменской области Ямало-Ненецкого автономного округа.В 1988-1992 годах – председатель городской плановой комиссии, заместитель председателя горисполкома, депутат Городского Совета.С 1992 года по 1994 год занимала пост первого заместителя главы администрации Нового Уренгоя. В 1994 году Наталью Комарову назначили главой администрации города. В этом же году избрали депутатом Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа и депутатом Городского Собрания Нового Уренгоя.С 16 марта 1997 года Комарова по результатам выборов продолжила работу главой муниципального образования Новый Уренгой.С октября 2000 года по декабрь 2001 года она занимала пост первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, возглавляла экономический совет округа.Одновременно занималась преподавательской деятельностью: была доцентом кафедры социального менеджмента Ямальского нефтегазового института (филиала) Тюменского государственного нефтегазового университета (с 1999 года).В декабре 2001 года Наталья Комарова была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ по Ямало-Ненецкому автономному избирательному округу.В 2004-2007 годах – депутат Государственной Думы IV созыва, возглавляла комитет по природным ресурсам и природопользованию.В декабре 2007 года стала депутатом Государственной Думы V созыва, возглавляла комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.8 февраля 2010 года президент России внес на рассмотрение депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа кандидатуру Натальи Комаровой на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. На внеочередном заседании 15 февраля депутаты единогласно высказались в поддержку ее кандидатуры.1 марта 2010 года Комарова вступила в должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.27 февраля 2015 года указом президента РФ Наталья Комарова назначена временно исполняющей обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.13 сентября 2015 года Комарова была <a href="http://ria.ru/politics/20150913/1248238296.html" target="_blank">избрана</a> большинством голосов депутатов окружной думы губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Комарова награждена орденом Дружбы (<a href="http://kremlin.ru/acts/bank/12853" target="_blank">1998</a>) и орденом Почета (<a href="http://kremlin.ru/acts/bank/23724" target="_blank">2006</a>). У Натальи Комаровой двое детей. Декларированный доход Натальи Комаровой за 2019 год <a href="https://admhmao.ru/gubernator/oficialno/svedeniya-o-dokhodakh.php" target="_blank">составил свыше 5,5 миллиона рублей</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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ханты-мансийский автономный округ
псковская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, псковская область, справки

Биография Натальи Комаровой

11:23 13.09.2020 (обновлено: 12:25 13.09.2020)
1716
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Дума Ханты-Мансийского автономного округа в воскресенье большинством голосов переизбрала Наталью Комарову на должность губернатора Югры.
Ниже приводится биографическая справка.
Наталья Владимировна Комарова родилась 21 октября 1955 года в Псковской области.
В 1978 году окончила инженерно-экономический факультет Коммунарского горно-металлургического института (ныне Донбасский государственный технический университет) по специальности "экономика и организация строительства" с присвоением квалификации – инженер-экономист.
Трудовую деятельность начала в 1978 году на Коммунарском металлургическом заводе в должности техника по труду лаборатории научной организации труда, затем работала экономистом планово-экономического отдела управления капитального строительства.
С 1980 года занимала должность старшего инспектора в горисполкоме в городе Новый Уренгой Тюменской области Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 1988-1992 годах – председатель городской плановой комиссии, заместитель председателя горисполкома, депутат Городского Совета.
С 1992 года по 1994 год занимала пост первого заместителя главы администрации Нового Уренгоя.
В 1994 году Наталью Комарову назначили главой администрации города. В этом же году избрали депутатом Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа и депутатом Городского Собрания Нового Уренгоя.
С 16 марта 1997 года Комарова по результатам выборов продолжила работу главой муниципального образования Новый Уренгой.
С октября 2000 года по декабрь 2001 года она занимала пост первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, возглавляла экономический совет округа.
Одновременно занималась преподавательской деятельностью: была доцентом кафедры социального менеджмента Ямальского нефтегазового института (филиала) Тюменского государственного нефтегазового университета (с 1999 года).
В декабре 2001 года Наталья Комарова была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ по Ямало-Ненецкому автономному избирательному округу.
В 2004-2007 годах – депутат Государственной Думы IV созыва, возглавляла комитет по природным ресурсам и природопользованию.
В декабре 2007 года стала депутатом Государственной Думы V созыва, возглавляла комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
8 февраля 2010 года президент России внес на рассмотрение депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа кандидатуру Натальи Комаровой на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. На внеочередном заседании 15 февраля депутаты единогласно высказались в поддержку ее кандидатуры.
1 марта 2010 года Комарова вступила в должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
27 февраля 2015 года указом президента РФ Наталья Комарова назначена временно исполняющей обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
13 сентября 2015 года Комарова была избрана большинством голосов депутатов окружной думы губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Комарова награждена орденом Дружбы (1998) и орденом Почета (2006).
У Натальи Комаровой двое детей.
Декларированный доход Натальи Комаровой за 2019 год составил свыше 5,5 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
200121
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Ханты-Мансийский автономный округНаталья КомароваПсковская областьСправки
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