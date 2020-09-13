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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577178258.html
МВД заявило о "массированных вбросах" о выборах для провокаций
Первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой заявил о "массированных вбросах" о выборах в социальных сетях и СМИ для провокаций. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T19:00
2020-09-13T19:53
единый день голосования — 2020
александр горовой
санкт-петербург
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Первый заместитель главы МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gorovojj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горовой</a> заявил о "массированных вбросах" о выборах в социальных сетях и СМИ для провокаций."Мы видим массированные вбросы для последующей раскрутки в социальных сетях и СМИ", - сказал Горовой журналистам.По его словам, фиксируются сообщения о якобы нарушениях при агитации, уничтожении агитационных материалов, подкупе и подвозе избирателей, вмешательстве в работу избирательных комиссий, незаконной выдаче бюллетеней.В единый день голосования 13 сентября проходит свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577174232.html
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577174119.html
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александр горовой, санкт-петербург, политика

МВД заявило о "массированных вбросах" о выборах для провокаций

19:00 13.09.2020 (обновлено: 19:53 13.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии и избиратели на избирательном участке в Ростове-на-Дону
Члены участковой избирательной комиссии и избиратели на избирательном участке в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Члены участковой избирательной комиссии и избиратели на избирательном участке в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой заявил о "массированных вбросах" о выборах в социальных сетях и СМИ для провокаций.
"Мы видим массированные вбросы для последующей раскрутки в социальных сетях и СМИ", - сказал Горовой журналистам.
Выемка из урны для голосования заполненных избирательных бюллетеней на избирательном участке №645 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 17:24Единый день голосования — 2020
Общественная палата даст рекомендации по борьбе с фейками в ходе выборов
По его словам, фиксируются сообщения о якобы нарушениях при агитации, уничтожении агитационных материалов, подкупе и подвозе избирателей, вмешательстве в работу избирательных комиссий, незаконной выдаче бюллетеней.
В единый день голосования 13 сентября проходит свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
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Вчера, 17:20Единый день голосования — 2020
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14140097
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Единый день голосования — 2020Александр ГоровойСанкт-ПетербургПолитика
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