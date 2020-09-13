https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577178258.html

МВД заявило о "массированных вбросах" о выборах для провокаций

Первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой заявил о "массированных вбросах" о выборах в социальных сетях и СМИ для провокаций. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T19:00

2020-09-13T19:00

2020-09-13T19:53

единый день голосования — 2020

александр горовой

санкт-петербург

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Первый заместитель главы МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gorovojj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горовой</a> заявил о "массированных вбросах" о выборах в социальных сетях и СМИ для провокаций."Мы видим массированные вбросы для последующей раскрутки в социальных сетях и СМИ", - сказал Горовой журналистам.По его словам, фиксируются сообщения о якобы нарушениях при агитации, уничтожении агитационных материалов, подкупе и подвозе избирателей, вмешательстве в работу избирательных комиссий, незаконной выдаче бюллетеней.В единый день голосования 13 сентября проходит свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577174232.html

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577174119.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горовой, санкт-петербург, политика