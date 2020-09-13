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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577163934.html
Москалькова получила жалобу на нарушение на выборах в Челябинске
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что разбирается с жалобой на использование административного ресурса в ходе выборов на... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T12:58
2020-09-13T12:59
единый день голосования — 2020
татьяна москалькова
госдума рф
челябинск
пензенская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a> сообщила, что разбирается с жалобой на использование административного ресурса в ходе выборов на одном из избирательных участков <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a>."Были замечания от сегодняшнего числа. Уполномоченный по правам человека в Челябинске проверяет жалобу на использование административного ресурса. В чем этот административный ресурс - я выясняю сегодня", - сказала Москалькова журналистам в ходе посещения избирательного участка в <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольске</a>.В своем <a href="https://www.instagram.com/moskalkova.official/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram-аккаунте</a> омбудсмен отметила, что, со слов свидетелей на участке происходил подкуп избирателей, однако информация после проверки полицией не подтвердилась. При этом на участке не были соблюдены санитарные нормы: не измеряли температуру тела, не выдали индивидуальный набор защиты, отметила она.В этом году проходят свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах РФ, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. В четырех субъектах: Курской, Ярославской, <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской областях</a> и Татарстане - проходят дополнительные выборы депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по одномандатным округам.
https://ria.ru/20200913/byulleten-1577163836.html
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577162238.html
челябинск
пензенская область
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татьяна москалькова, госдума рф, челябинск, пензенская область, санкт-петербург, происшествия

Москалькова получила жалобу на нарушение на выборах в Челябинске

12:58 13.09.2020 (обновлено: 12:59 13.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбиратели во время голосования
Избиратели во время голосования - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Избиратели во время голосования
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что разбирается с жалобой на использование административного ресурса в ходе выборов на одном из избирательных участков Челябинске.
"Были замечания от сегодняшнего числа. Уполномоченный по правам человека в Челябинске проверяет жалобу на использование административного ресурса. В чем этот административный ресурс - я выясняю сегодня", - сказала Москалькова журналистам в ходе посещения избирательного участка в Подольске.
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В своем Instagram-аккаунте омбудсмен отметила, что, со слов свидетелей на участке происходил подкуп избирателей, однако информация после проверки полицией не подтвердилась. При этом на участке не были соблюдены санитарные нормы: не измеряли температуру тела, не выдали индивидуальный набор защиты, отметила она.
В этом году проходят свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах РФ, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. В четырех субъектах: Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане - проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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Единый день голосования — 2020Татьяна МоскальковаГосдума РФЧелябинскПензенская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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