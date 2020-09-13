https://ria.ru/20200913/belorussiya-1577162716.html

МВД Белоруссии будет "реагировать" на детей на незаконных акциях

МВД Белоруссии предупредило, что будет "реагировать" на факты присутствия в толпе на несанкционированных акциях малолетних детей в сопровождении "активно... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T12:09

2020-09-13T12:09

2020-09-13T12:09

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

игорь петришенко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> предупредило, что будет "реагировать" на факты присутствия в толпе на несанкционированных акциях малолетних детей в сопровождении "активно протестующих родителей"."В очередной раз обращает на себя внимание присутствие в толпе малолетних детей в сопровождении активно протестующих родителей. Мы будем постоянно говорить о том, что это опасно, и реагировать на подобные факты", - говорится в сообщении МВД Белоруссии, опубликованном в его <a href="https://t.me/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> в воскресенье.Подчеркивается, что "родители ответственны за жизнь и здоровье своих детей".Ранее власти страны критиковали участников акций оппозиции, которые приводят с собой на протесты маленьких детей. В частности, заместитель премьер-министра страны <a href="http://ria.ru/person_Igor_Petrishenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Петришенко</a> заявил, что действиям родителей, которые привлекали несовершеннолетних к участию в незаконных массовых акциях в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, чем подвергали их опасности, будет дана правовая оценка.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200913/zaderzhanie-1577161973.html

https://ria.ru/20200912/protesty-1577133986.html

Александр Невский Как можно своих детей сознательно подвергать опасности? Сложно назвать любящими родителями этих людей. Если они не хотят заботятся о своих детях сами, то, может быть, государство о них лучше позаботиться? 66

Петя Грин А на законных можно детей? Для массовости 32

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, игорь петришенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире