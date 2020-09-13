МВД Белоруссии будет "реагировать" на детей на незаконных акциях
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастницы женского марша "Подруга за подругу" и сотрудники правоохранительных органов на площади Свободы в Минске
Участницы женского марша "Подруга за подругу" и сотрудники правоохранительных органов на площади Свободы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 13 сен - РИА Новости. МВД Белоруссии предупредило, что будет "реагировать" на факты присутствия в толпе на несанкционированных акциях малолетних детей в сопровождении "активно протестующих родителей".
"В очередной раз обращает на себя внимание присутствие в толпе малолетних детей в сопровождении активно протестующих родителей. Мы будем постоянно говорить о том, что это опасно, и реагировать на подобные факты", - говорится в сообщении МВД Белоруссии, опубликованном в его Telegram-канале в воскресенье.
Подчеркивается, что "родители ответственны за жизнь и здоровье своих детей".
Ранее власти страны критиковали участников акций оппозиции, которые приводят с собой на протесты маленьких детей. В частности, заместитель премьер-министра страны Игорь Петришенко заявил, что действиям родителей, которые привлекали несовершеннолетних к участию в незаконных массовых акциях в Белоруссии, чем подвергали их опасности, будет дана правовая оценка.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.