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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/belorussiya-1577162716.html
МВД Белоруссии будет "реагировать" на детей на незаконных акциях
МВД Белоруссии предупредило, что будет "реагировать" на факты присутствия в толпе на несанкционированных акциях малолетних детей в сопровождении "активно... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T12:09
2020-09-13T12:09
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
игорь петришенко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> предупредило, что будет "реагировать" на факты присутствия в толпе на несанкционированных акциях малолетних детей в сопровождении "активно протестующих родителей"."В очередной раз обращает на себя внимание присутствие в толпе малолетних детей в сопровождении активно протестующих родителей. Мы будем постоянно говорить о том, что это опасно, и реагировать на подобные факты", - говорится в сообщении МВД Белоруссии, опубликованном в его <a href="https://t.me/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> в воскресенье.Подчеркивается, что "родители ответственны за жизнь и здоровье своих детей".Ранее власти страны критиковали участников акций оппозиции, которые приводят с собой на протесты маленьких детей. В частности, заместитель премьер-министра страны <a href="http://ria.ru/person_Igor_Petrishenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Петришенко</a> заявил, что действиям родителей, которые привлекали несовершеннолетних к участию в незаконных массовых акциях в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, чем подвергали их опасности, будет дана правовая оценка.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200913/zaderzhanie-1577161973.html
https://ria.ru/20200912/protesty-1577133986.html
Как можно своих детей сознательно подвергать опасности? Сложно назвать любящими родителями этих людей. Если они не хотят заботятся о своих детях сами, то, может быть, государство о них лучше позаботиться?
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А на законных можно детей? Для массовости
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белоруссия
РИА Новости
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мвд белоруссии, игорь петришенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии будет "реагировать" на детей на незаконных акциях

12:09 13.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастницы женского марша "Подруга за подругу" и сотрудники правоохранительных органов на площади Свободы в Минске
Участницы женского марша Подруга за подругу и сотрудники правоохранительных органов на площади Свободы в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Участницы женского марша "Подруга за подругу" и сотрудники правоохранительных органов на площади Свободы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 13 сен - РИА Новости. МВД Белоруссии предупредило, что будет "реагировать" на факты присутствия в толпе на несанкционированных акциях малолетних детей в сопровождении "активно протестующих родителей".
"В очередной раз обращает на себя внимание присутствие в толпе малолетних детей в сопровождении активно протестующих родителей. Мы будем постоянно говорить о том, что это опасно, и реагировать на подобные факты", - говорится в сообщении МВД Белоруссии, опубликованном в его Telegram-канале в воскресенье.
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Подчеркивается, что "родители ответственны за жизнь и здоровье своих детей".
Ранее власти страны критиковали участников акций оппозиции, которые приводят с собой на протесты маленьких детей. В частности, заместитель премьер-министра страны Игорь Петришенко заявил, что действиям родителей, которые привлекали несовершеннолетних к участию в незаконных массовых акциях в Белоруссии, чем подвергали их опасности, будет дана правовая оценка.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииИгорь ПетришенкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Как можно своих детей сознательно подвергать опасности? Сложно назвать любящими родителями этих людей. Если они не хотят заботятся о своих детях сами, то, может быть, государство о них лучше позаботиться?
13 сентября, 12:23
Александр НевскийАлександр Невский
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А на законных можно детей? Для массовости
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