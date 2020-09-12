https://ria.ru/20200912/zabastovka-1577141246.html

Стачком "Беларуськалия" объявил бессрочную забастовку

Стачечный комитет одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений - белорусского предприятия "Беларуськалий" - объявил бессрочную забастовку по... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T16:31

2020-09-12T16:31

2020-09-12T16:31

протесты в белоруссии

роман головченко

минский областной суд

беларуськалий

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576037261_0:69:1280:789_1400x0_80_0_0_3b7b06b6f24c7fddc16e6ec42bcaba38.jpg

<strong>МИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Стачечный комитет одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений - белорусского предприятия "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалий</a>" - объявил бессрочную забастовку по политическим мотивам после того, как суд признал начатую 17 августа стачку незаконной, сообщил стачком в субботу.В пятницу <a href="http://ria.ru/organization__391/" target="_blank" data-auto="true">Минский областной суд</a> признал незаконной забастовку, объявленную 17 августа на "Беларуськалии". Суд удовлетворил соответствующее обращение областной прокуратуры, поданное в интересах ОАО "Беларуськалий" к стачкому.В сообщении также отмечается, что стачком при этом ссылается на статью 8 Трудового кодекса <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - "Соотношение законодательства о труде и норм международного права".Ранее на предприятии часть работников создала стачечный комитет в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, призывая провести новые выборы. Они объявили с 17 августа забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны Роман Головченко заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577133243.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/lukashenko-1577024359.html

Ольга Занкова ну молодцы, бастуйте. Только потом не ахайте, что рынки уже заняты..Уралкалием например 171

Александр Дьяков Ну обьявил комитет стачку, пусть сам и бастует)) 154

41

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, минский областной суд, беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире