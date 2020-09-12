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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200912/zabastovka-1577141246.html
Стачком "Беларуськалия" объявил бессрочную забастовку
Стачечный комитет одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений - белорусского предприятия "Беларуськалий" - объявил бессрочную забастовку по... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T16:31
2020-09-12T16:31
протесты в белоруссии
роман головченко
минский областной суд
беларуськалий
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Стачечный комитет одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений - белорусского предприятия "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалий</a>" - объявил бессрочную забастовку по политическим мотивам после того, как суд признал начатую 17 августа стачку незаконной, сообщил стачком в субботу.В пятницу <a href="http://ria.ru/organization__391/" target="_blank" data-auto="true">Минский областной суд</a> признал незаконной забастовку, объявленную 17 августа на "Беларуськалии". Суд удовлетворил соответствующее обращение областной прокуратуры, поданное в интересах ОАО "Беларуськалий" к стачкому.В сообщении также отмечается, что стачком при этом ссылается на статью 8 Трудового кодекса <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - "Соотношение законодательства о труде и норм международного права".Ранее на предприятии часть работников создала стачечный комитет в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, призывая провести новые выборы. Они объявили с 17 августа забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны Роман Головченко заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577133243.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/lukashenko-1577024359.html
ну молодцы, бастуйте. Только потом не ахайте, что рынки уже заняты..Уралкалием например
171
Ну обьявил комитет стачку, пусть сам и бастует))
154
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белоруссия
РИА Новости
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роман головченко, минский областной суд, беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Стачком "Беларуськалия" объявил бессрочную забастовку

16:31 12.09.2020
38370
© SputnikБеларуськалий
Беларуськалий - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Sputnik
Беларуськалий
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Стачечный комитет одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений - белорусского предприятия "Беларуськалий" - объявил бессрочную забастовку по политическим мотивам после того, как суд признал начатую 17 августа стачку незаконной, сообщил стачком в субботу.
В пятницу Минский областной суд признал незаконной забастовку, объявленную 17 августа на "Беларуськалии". Суд удовлетворил соответствующее обращение областной прокуратуры, поданное в интересах ОАО "Беларуськалий" к стачкому.
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"В связи с решением Минского областного суда о признании забастовки, организованной стачкомом ОАО "Беларуськалий" с 17 августа 2020 года, незаконной, мы, члены стачечного комитета, приносим свои извинения всем работникам предприятия за некорректное оформление забастовки. Стачечный комитет продолжает свой протест, основываясь на следующем: международный пакт ООН "Об экономических, социальных и культурных правах".., ратифицирован Республикой Беларусь. Стачком объявляет бессрочную стачку - отказ от работы по политическим мотивам", - говорится в сообщении стачкома в его Telegram-канале.
В сообщении также отмечается, что стачком при этом ссылается на статью 8 Трудового кодекса Белоруссии - "Соотношение законодательства о труде и норм международного права".
Ранее на предприятии часть работников создала стачечный комитет в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, призывая провести новые выборы. Они объявили с 17 августа забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны Роман Головченко заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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55376830282
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Протесты в БелоруссииРоман ГоловченкоМинский областной судБеларуськалийАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
ну молодцы, бастуйте. Только потом не ахайте, что рынки уже заняты..Уралкалием например
12 сентября, 16:39
О Ольга Занкова
152600013
Ну обьявил комитет стачку, пусть сам и бастует))
12 сентября, 16:39
Александр ДьяковАлександр Дьяков
13590019
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