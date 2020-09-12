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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200912/vaktsina-1577131136.html
Глава эсеров рассказал, почему не будет прививаться от коронавируса
Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов не будет делать прививку от коронавируса из-за индивидуальных противопоказаний, но тем, у кого их нет,... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T12:13
2020-09-12T12:13
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей миронов
справедливая россия
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Председатель "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> не будет делать прививку от коронавируса из-за индивидуальных противопоказаний, но тем, у кого их нет, посоветовал привиться.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.При этом лидер СР отметил, что тем, у кого нет противопоказаний для вакцинации, прививку сделать обязательно нужно, так как это защита от вируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия

Глава эсеров рассказал, почему не будет прививаться от коронавируса

12:13 12.09.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов не будет делать прививку от коронавируса из-за индивидуальных противопоказаний, но тем, у кого их нет, посоветовал привиться.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 13:06Распространение нового коронавируса
Названы заболевания, несовместимые с прививкой от коронавируса

"Делать не планирую по одной простой причине - у меня личный, не очень хороший опыт после прививки гриппа. Я на четыре месяца загремел в больницу, поэтому я прививку не делаю, но это такая моя особенность организма. Я закаливаюсь, делаю зарядку. Надеюсь, меня эта зараза минует".

Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Сергей Миронов
При этом лидер СР отметил, что тем, у кого нет противопоказаний для вакцинации, прививку сделать обязательно нужно, так как это защита от вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
19721111
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСергей МироновСправедливая Россия
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