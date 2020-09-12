Глава эсеров рассказал, почему не будет прививаться от коронавируса
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© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов не будет делать прививку от коронавируса из-за индивидуальных противопоказаний, но тем, у кого их нет, посоветовал привиться.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
"Делать не планирую по одной простой причине - у меня личный, не очень хороший опыт после прививки гриппа. Я на четыре месяца загремел в больницу, поэтому я прививку не делаю, но это такая моя особенность организма. Я закаливаюсь, делаю зарядку. Надеюсь, меня эта зараза минует".
При этом лидер СР отметил, что тем, у кого нет противопоказаний для вакцинации, прививку сделать обязательно нужно, так как это защита от вируса.
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