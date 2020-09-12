https://ria.ru/20200912/vaktsina-1577131136.html

Глава эсеров рассказал, почему не будет прививаться от коронавируса

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов не будет делать прививку от коронавируса из-за индивидуальных противопоказаний, но тем, у кого их нет,... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T12:13

2020-09-12T12:13

2020-09-12T12:13

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сергей миронов

справедливая россия

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Председатель "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> не будет делать прививку от коронавируса из-за индивидуальных противопоказаний, но тем, у кого их нет, посоветовал привиться.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.При этом лидер СР отметил, что тем, у кого нет противопоказаний для вакцинации, прививку сделать обязательно нужно, так как это защита от вируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200911/privivka-1577087927.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия