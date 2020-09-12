https://ria.ru/20200912/vaktsina-1577129746.html

Минздрав сообщил об отгрузке вакцины от COVID-19 в регионы России

Первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" направили в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T11:34

2020-09-12T11:34

2020-09-12T12:46

распространение нового коронавируса

денис логунов

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

михаил мурашко

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" направили в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава."В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска", — говорится в сообщении.Глава Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> уточнил, что препарат доставят в регионы до 14 сентября.Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции в середине августа. Препарат разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, его производят совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.На этой неделе первую партию вакцины выпустили в гражданский оборот. Одновременно началась третья фаза клинических исследований. Как заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко, уже набраны более 30 тысяч добровольцев. Для наблюдения за ними разработан новый формат, в том числе мобильное приложение, которое позволит установить прямой контакт пациента и разработчика вакцины.Широкая вакцинация от COVID-19 будет начинаться по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований, отмечали в Минздраве. Ограничения после прививкиВсе добровольцы, подавшие заявку на участие в пострегистрационном этапе исследований, предварительно обязательно проходят медицинский осмотр. После вакцинации все они в течение 180 дней находятся под наблюдением врачей.Никаких длительных ограничений после прививки у участников исследования нет, сообщили РИА Новости в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."После проведения вакцинации в рамках пострегистрационного исследования существенно менять образ жизни не нужно. В день вакцинации, конечно, как и после любой медицинской процедуры, не стоит идти в спортзал, курить, употреблять алкоголь, жирную и жареную пищу. Лучше провести этот день спокойно, без серьезных физических нагрузок. Однако ограничивать себя от занятия спортом на весь период проведения исследований не стоит, вакцинация никак не должна менять привычный распорядок", — рассказали в штабе.Там отметили, что единственное существенное ограничение после вакцинации от коронавируса — недопустимость прививания от других заболеваний в течение 30 дней.Как работает вакцинаПри введении вакцины "Спутник V" применяется двукратная схема с промежутком в 21 день, рассказал заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_denis-logunov/" target="_blank" data-auto="true">Денис Логунов</a>. "Такая схема по проведенным сначала доклиническим исследованиям, а потом и клиническим исследованиям первой, второй фазы показывает, что она позволяет индуцировать иммунный ответ в 100 процентах случаев", — отметил он.Логунов пояснил, что эта схема обеспечивает больший уровень иммунного ответа, чем у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. По его словам, 42-й день после прививки считается выходом на пик иммунного ответа не случайно — у всех добровольцев, участвовавших в испытаниях препарата, защитный титр антител формировался не позже этого момента. При этом разработчик рассказал, что "Спутник V" по влиянию на самочувствие пациентов не отличается от детских прививок или вакцинации от гриппа.Медицинские реакции на вакцину у разных пациентов могут различаться, добавил специалист. Так, по его собственному признанию, у него самого температуры не наблюдалось."Я довольно крупный человек, и мне уже за 40. Обычно, по нашему опыту, при наличии довольно большого индекса массы тела, возраста старше 40 и мужского пола меньше побочных эффектов", — объяснил Логунов.Кому нельзя делать прививкуПри некоторых заболеваниях вакцинация от COVID-19 абсолютно противопоказана. Об этом рассказал <a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерней Москве"</a> врач-иммунолог Владислав Жемчугов.В частности, это болезни, которые связаны с вводом иммунодепрессивных препаратов, например онкозаболевания."Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание", — пояснил специалист.Он подчеркнул, что все связанные с вакцинацией вопросы должен решать лечащий врач. Он назвал и другие абсолютные противопоказания к вакцинации от коронавируса — воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, красная волчанка. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577043187.html

https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html

https://ria.ru/20200905/sobyanin-1576812290.html

Eugene Krabs Сегодня прочитал новость, мол архитекторы собирают варианты Мавзолея без Ленина... Казалось бы, при чем тут это? Для тех, кто в курсе что такое Мавзолей и зачем он вообще нужен, то те прекрасно понимают почему из Мавзолея предложили "извлечь" Ленина после вакцинации от КОВИД. Можно сделать предположение, что вакцина от ковид имеет такое же предназначение, какое было у Мавзолея. Единственный раз в истории, когда Ленина вытаскивали из Мавзолея - в ВОВ. Опять же - те кто знает, что такое Мавзолей, те прекрасно знают почему вытащили Ленина, когда немцы подошли к Москве и не возвращали его туда до самого конца войны. Сегодня бытует мнение, что Ленина вернули сразу же, как отбили нападение немцев на Москву. А в советское время вообще заявляли, что Ленина никуда не увозили. На самом деле, он был возвращен обратно уже после войны. Ну это так, мысли вслух... Кому надо - тот поймет, а кому не надо - смело ставим диз и шагайте дальше (не для вас инфа) 36

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье, общество