https://ria.ru/20200912/samoubiystvo-1577132338.html
Заведено дело о доведении до самоубийства после гибели ребенка под Пензой
Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства после обнаружения мертвым 10-летнего ребенка в Кузнецке Пензенской области, сообщила... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T12:49
2020-09-12T12:49
2020-09-12T12:49
пензенская область
кузнецк
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства после обнаружения мертвым 10-летнего ребенка в Кузнецке <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a>, сообщила прокуратура региона.Отмечается, что по поручению прокурора области прокуратура Кузнецка проводит проверку исполнения требований законодательства органами системы профилактики.Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, мальчик учился в третьем классе местной школы."Утром мальчик ушел в школу, а вечером родители, вернувшись с работы домой, обнаружили его мертвым. Предположительно, покончил с собой. Семья хорошая, полная, работающая, не пьющая. В семье есть еще один ребенок", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20200713/1574278869.html
https://ria.ru/20200529/1572169063.html
пензенская область
кузнецк
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, кузнецк, происшествия
САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства после обнаружения мертвым 10-летнего ребенка в Кузнецке Пензенской области
, сообщила прокуратура региона.
"В связи с обнаружением 11 сентября 2020 года в Кузнецке тела ребенка 2010 года рождения… на контроле органов прокуратуры находится расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти ребенка органом предварительного расследования по части 2 статьи 110 УК РФ "Доведение до самоубийства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по поручению прокурора области прокуратура Кузнецка проводит проверку исполнения требований законодательства органами системы профилактики.
"В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.
Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, мальчик учился в третьем классе местной школы.
"Утром мальчик ушел в школу, а вечером родители, вернувшись с работы домой, обнаружили его мертвым. Предположительно, покончил с собой. Семья хорошая, полная, работающая, не пьющая. В семье есть еще один ребенок", - рассказал собеседник агентства.