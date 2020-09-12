https://ria.ru/20200912/samoubiystvo-1577132338.html

Заведено дело о доведении до самоубийства после гибели ребенка под Пензой

Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства после обнаружения мертвым 10-летнего ребенка в Кузнецке Пензенской области, сообщила... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T12:49

2020-09-12T12:49

2020-09-12T12:49

пензенская область

кузнецк

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства после обнаружения мертвым 10-летнего ребенка в Кузнецке <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a>, сообщила прокуратура региона.Отмечается, что по поручению прокурора области прокуратура Кузнецка проводит проверку исполнения требований законодательства органами системы профилактики.Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, мальчик учился в третьем классе местной школы."Утром мальчик ушел в школу, а вечером родители, вернувшись с работы домой, обнаружили его мертвым. Предположительно, покончил с собой. Семья хорошая, полная, работающая, не пьющая. В семье есть еще один ребенок", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20200713/1574278869.html

https://ria.ru/20200529/1572169063.html

пензенская область

кузнецк

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пензенская область, кузнецк, происшествия