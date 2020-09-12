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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200912/polittekhnolog-1577143540.html
Арестованный в Белоруссии политтехнолог Шкляров пожаловался на здоровье
Политтехнолог Виталий Шкляров, арестованный в Белоруссии в рамках уголовного дела о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, жалуется на... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T17:36
2020-09-12T17:36
протесты в белоруссии
ксения собчак
ангела меркель
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Политтехнолог Виталий Шкляров, арестованный в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в рамках уголовного дела о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, жалуется на здоровье, у него также есть травма, но обстоятельства ее получения в СИЗО неизвестны, сообщил РИА Новости в субботу адвокат Шклярова Антон Гашинский.По его словам, подзащитный находится "в очень тяжелом состоянии", но в больничную камеру в СИЗО его не переводили, он продолжает сидеть в обычных условиях с двумя сокамерниками. Кроме того, адвокат рассказал, что, когда посещал Шклярова, обратил внимание на его "черный-черный палец". Как отметил Гашинский, он поинтересовался у Шклярова об обстоятельствах получения этой травмы, однако подзащитный "замялся, сказал, что расскажет потом". Гашинский также сообщил, что в понедельник будет снова пытаться посетить политтехнолога, который содержится в СИЗО №1 в Минске на улице Володарского.Кроме того, собеседник агентства рассказал, что следственные действия со Шкляровым не проводятся уже на протяжении месяца, его просто "оставили в так называемой заморозке". По данным Гашинского, Шкляров пока задержан на два месяца, этот срок истекает 29 сентября.Шкляров, по информации Российской Ассоциации по связям с общественностью, известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как Ангела Меркель, Барак Обама и <a href="http://ria.ru/person_Berni_Sanders/" target="_blank" data-auto="true">Берни Сандерс</a>. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками, в частности с <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Sobchak/" target="_blank" data-auto="true">Ксенией Собчак</a> и Дмитрием Гудковым. Политтехнолог был задержан 29 июля в Гомеле, где проживает его мать, он является обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.Белорусские правозащитники ранее признали Шклярова политическим заключенным, как и еще ряд граждан, задержанных в стране в период кампании по выборам президента.По данным СМИ, Шкляров в последнее время проживал в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, его супруга является американской гражданкой.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200912/minsk-1577136747.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/kolesnikova-1576993014.html
вообще-то он сам выбрал такую опасную профессию и такую сторону приложения своих талантов) Политтехнолог - тот, кто разрабатывает и осуществляет стратегии в политике, т.е. реально не болтает, а ДЕЛАЕТ. И тут надо понимать - если ты что-то делаешь против властей - они будут наказывать. Любые власти в любой стране. иначе это уже не власть
24
Болеть надо дома, по улицам не шастать, а то болеть приходится в тюрьме, а это не лучшее для этого место. "Тюрьма слезам не верит".
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белоруссия
сша
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ксения собчак, ангела меркель, белоруссия, сша, в мире

Арестованный в Белоруссии политтехнолог Шкляров пожаловался на здоровье

17:36 12.09.2020
1354
CC BY-SA 2.0 / Катерина Преснецова / Политтехнолог Виталий Шкляров
Политтехнолог Виталий Шкляров - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
CC BY-SA 2.0 / Катерина Преснецова /
Политтехнолог Виталий Шкляров. Архивное фото
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Политтехнолог Виталий Шкляров, арестованный в Белоруссии в рамках уголовного дела о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, жалуется на здоровье, у него также есть травма, но обстоятельства ее получения в СИЗО неизвестны, сообщил РИА Новости в субботу адвокат Шклярова Антон Гашинский.
"Я посещал Виталия седьмого числа, а восьмого у него поднялась температура до 39, он слег, и трое суток помощь ему никто не оказывал, несмотря на то, что он постоянно жаловался на состояние здоровья… Все признаки налицо, но тест на коронавирус ему не делали. Единственное, дали "Ибупрофен", чтобы сбить температуру", - рассказал Гашинский.
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По его словам, подзащитный находится "в очень тяжелом состоянии", но в больничную камеру в СИЗО его не переводили, он продолжает сидеть в обычных условиях с двумя сокамерниками. Кроме того, адвокат рассказал, что, когда посещал Шклярова, обратил внимание на его "черный-черный палец". Как отметил Гашинский, он поинтересовался у Шклярова об обстоятельствах получения этой травмы, однако подзащитный "замялся, сказал, что расскажет потом". Гашинский также сообщил, что в понедельник будет снова пытаться посетить политтехнолога, который содержится в СИЗО №1 в Минске на улице Володарского.
Кроме того, собеседник агентства рассказал, что следственные действия со Шкляровым не проводятся уже на протяжении месяца, его просто "оставили в так называемой заморозке". По данным Гашинского, Шкляров пока задержан на два месяца, этот срок истекает 29 сентября.
Шкляров, по информации Российской Ассоциации по связям с общественностью, известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как Ангела Меркель, Барак Обама и Берни Сандерс. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками, в частности с Ксенией Собчак и Дмитрием Гудковым. Политтехнолог был задержан 29 июля в Гомеле, где проживает его мать, он является обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.
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Белорусские правозащитники ранее признали Шклярова политическим заключенным, как и еще ряд граждан, задержанных в стране в период кампании по выборам президента.
По данным СМИ, Шкляров в последнее время проживал в США, его супруга является американской гражданкой.
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244922012
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Протесты в БелоруссииКсения СобчакАнгела МеркельБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
вообще-то он сам выбрал такую опасную профессию и такую сторону приложения своих талантов) Политтехнолог - тот, кто разрабатывает и осуществляет стратегии в политике, т.е. реально не болтает, а ДЕЛАЕТ. И тут надо понимать - если ты что-то делаешь против властей - они будут наказывать. Любые власти в любой стране. иначе это уже не власть
12 сентября, 17:43
О Ольга Занкова
2400000
Болеть надо дома, по улицам не шастать, а то болеть приходится в тюрьме, а это не лучшее для этого место. "Тюрьма слезам не верит".
12 сентября, 17:48
Александр НевскийАлександр Невский
1620000
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