https://ria.ru/20200912/polittekhnolog-1577143540.html

Арестованный в Белоруссии политтехнолог Шкляров пожаловался на здоровье

Политтехнолог Виталий Шкляров, арестованный в Белоруссии в рамках уголовного дела о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, жалуется на... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T17:36

2020-09-12T17:36

2020-09-12T17:36

протесты в белоруссии

ксения собчак

ангела меркель

белоруссия

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<strong>МИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Политтехнолог Виталий Шкляров, арестованный в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в рамках уголовного дела о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, жалуется на здоровье, у него также есть травма, но обстоятельства ее получения в СИЗО неизвестны, сообщил РИА Новости в субботу адвокат Шклярова Антон Гашинский.По его словам, подзащитный находится "в очень тяжелом состоянии", но в больничную камеру в СИЗО его не переводили, он продолжает сидеть в обычных условиях с двумя сокамерниками. Кроме того, адвокат рассказал, что, когда посещал Шклярова, обратил внимание на его "черный-черный палец". Как отметил Гашинский, он поинтересовался у Шклярова об обстоятельствах получения этой травмы, однако подзащитный "замялся, сказал, что расскажет потом". Гашинский также сообщил, что в понедельник будет снова пытаться посетить политтехнолога, который содержится в СИЗО №1 в Минске на улице Володарского.Кроме того, собеседник агентства рассказал, что следственные действия со Шкляровым не проводятся уже на протяжении месяца, его просто "оставили в так называемой заморозке". По данным Гашинского, Шкляров пока задержан на два месяца, этот срок истекает 29 сентября.Шкляров, по информации Российской Ассоциации по связям с общественностью, известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как Ангела Меркель, Барак Обама и <a href="http://ria.ru/person_Berni_Sanders/" target="_blank" data-auto="true">Берни Сандерс</a>. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками, в частности с <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Sobchak/" target="_blank" data-auto="true">Ксенией Собчак</a> и Дмитрием Гудковым. Политтехнолог был задержан 29 июля в Гомеле, где проживает его мать, он является обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.Белорусские правозащитники ранее признали Шклярова политическим заключенным, как и еще ряд граждан, задержанных в стране в период кампании по выборам президента.По данным СМИ, Шкляров в последнее время проживал в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, его супруга является американской гражданкой.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200912/minsk-1577136747.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/kolesnikova-1576993014.html

Ольга Занкова вообще-то он сам выбрал такую опасную профессию и такую сторону приложения своих талантов) Политтехнолог - тот, кто разрабатывает и осуществляет стратегии в политике, т.е. реально не болтает, а ДЕЛАЕТ. И тут надо понимать - если ты что-то делаешь против властей - они будут наказывать. Любые власти в любой стране. иначе это уже не власть 24

Александр Невский Болеть надо дома, по улицам не шастать, а то болеть приходится в тюрьме, а это не лучшее для этого место. "Тюрьма слезам не верит". 18

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения собчак, ангела меркель, белоруссия, сша, в мире