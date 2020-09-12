Арестованный в Белоруссии политтехнолог Шкляров пожаловался на здоровье
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Политтехнолог Виталий Шкляров. Архивное фото
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Политтехнолог Виталий Шкляров, арестованный в Белоруссии в рамках уголовного дела о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, жалуется на здоровье, у него также есть травма, но обстоятельства ее получения в СИЗО неизвестны, сообщил РИА Новости в субботу адвокат Шклярова Антон Гашинский.
"Я посещал Виталия седьмого числа, а восьмого у него поднялась температура до 39, он слег, и трое суток помощь ему никто не оказывал, несмотря на то, что он постоянно жаловался на состояние здоровья… Все признаки налицо, но тест на коронавирус ему не делали. Единственное, дали "Ибупрофен", чтобы сбить температуру", - рассказал Гашинский.
По его словам, подзащитный находится "в очень тяжелом состоянии", но в больничную камеру в СИЗО его не переводили, он продолжает сидеть в обычных условиях с двумя сокамерниками. Кроме того, адвокат рассказал, что, когда посещал Шклярова, обратил внимание на его "черный-черный палец". Как отметил Гашинский, он поинтересовался у Шклярова об обстоятельствах получения этой травмы, однако подзащитный "замялся, сказал, что расскажет потом". Гашинский также сообщил, что в понедельник будет снова пытаться посетить политтехнолога, который содержится в СИЗО №1 в Минске на улице Володарского.
Кроме того, собеседник агентства рассказал, что следственные действия со Шкляровым не проводятся уже на протяжении месяца, его просто "оставили в так называемой заморозке". По данным Гашинского, Шкляров пока задержан на два месяца, этот срок истекает 29 сентября.
Шкляров, по информации Российской Ассоциации по связям с общественностью, известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как Ангела Меркель, Барак Обама и Берни Сандерс. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками, в частности с Ксенией Собчак и Дмитрием Гудковым. Политтехнолог был задержан 29 июля в Гомеле, где проживает его мать, он является обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.
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Белорусские правозащитники ранее признали Шклярова политическим заключенным, как и еще ряд граждан, задержанных в стране в период кампании по выборам президента.
По данным СМИ, Шкляров в последнее время проживал в США, его супруга является американской гражданкой.
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