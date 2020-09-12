Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577137953.html
Сенатор счел идею провести конкурс по мавзолею Ленина "диверсией"
Инициатива Союза архитекторов России провести конкурс на лучшую концепцию повторного использования мавзолея Владимира Ленина является "идеологической... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:36
2020-09-12T15:36
алексей кондратьев
владимир ленин (владимир ульянов)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
москва
союз архитекторов россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577136670_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_e2d3d59ba9488858a433776f646d2fdb.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Инициатива <a href="https://ria.ru/organization_Sojuz_arkhitektorov_Rossii" target="_blank">Союза архитекторов</a> России провести конкурс на лучшую концепцию повторного использования мавзолея <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Ленина</a> является "идеологической диверсией", заявил РИА Новости сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a>.Ранее Союз архитекторов России начал приём заявок на Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по повторному использованию мавзолея Ленина на Красной площади в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, говорится на сайте союза."Я не коммунист, но, на мой взгляд, попытка представить мавзолей как памятник архитектуры зачёркивает его значение как памятника истории и целого пласта идеологии. Принижение значения мавзолея, я считаю, является умышленной попыткой девальвации целого периода нашей истории, что на фоне изменений в нашей конституции является идеологической диверсией - нравится это кому-то или нет", - заявил Кондратьев.Сенатор напомнил, что для уходящих на передовую солдат 7 ноября 1941 года, прошедших мимо мавзолея, он был "символом сопротивления, но не памятником истории".Поэтому <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_kultury_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минкульту</a> во главе с (министром Ольгой) Любимовой нужно задуматься - кто и для чего вышел с этой идеей", - убеждён он.
https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577131106.html
Диверсия - это наличие Кондратьева в списках сенаторов.
33
19
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577136670_332:270:2702:2048_1400x0_80_0_0_cf9e922441e05f4a00fde1fb2ffd57ac.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей кондратьев, владимир ленин (владимир ульянов), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), москва, союз архитекторов россии, общество

Сенатор счел идею провести конкурс по мавзолею Ленина "диверсией"

15:36 12.09.2020
1118
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетители заходят в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Посетители заходят в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Инициатива Союза архитекторов России провести конкурс на лучшую концепцию повторного использования мавзолея Владимира Ленина является "идеологической диверсией", заявил РИА Новости сенатор Алексей Кондратьев.
Ранее Союз архитекторов России начал приём заявок на Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по повторному использованию мавзолея Ленина на Красной площади в Москве, говорится на сайте союза.
"Я не коммунист, но, на мой взгляд, попытка представить мавзолей как памятник архитектуры зачёркивает его значение как памятника истории и целого пласта идеологии. Принижение значения мавзолея, я считаю, является умышленной попыткой девальвации целого периода нашей истории, что на фоне изменений в нашей конституции является идеологической диверсией - нравится это кому-то или нет", - заявил Кондратьев.
Сенатор напомнил, что для уходящих на передовую солдат 7 ноября 1941 года, прошедших мимо мавзолея, он был "символом сопротивления, но не памятником истории".
Поэтому Минкульту во главе с (министром Ольгой) Любимовой нужно задуматься - кто и для чего вышел с этой идеей", - убеждён он.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 12:13
Зюганов оценил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея
72311217
Обсудить 19
Алексей КондратьевВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)МоскваСоюз архитекторов РоссииОбщество
Популярные комментарии
Диверсия - это наличие Кондратьева в списках сенаторов.
12 сентября, 15:49
Svinka OntherunSvinka Ontherun
9000024
Рекомендуем
Прохожие возле Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Зюганов раскритиковал конкурс на новое использование Мавзолея Ленина
Сергей Шнуров
Шнуров прокомментировал приговор Ефремову
Член участковой избирательной комиссии дезинфицирует урны для голосования
В России могут создать электронный реестр избирателей
Музыкант Сергей Шнуров
Шнуров заявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году
Река Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва
СМИ: температура воды в московской реке поднялась до 50 градусов
Сторонники Александра Лукашенко во время марша в Минске
В Минске проходит акция сторонников Лукашенко
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Эксперт назвал способ возместить убытки при отмене "Северного потока — 2"
Задержания на акции оппозиции в Минске
Милиция подтвердила задержание участников незаконной акции в Минске
Механизированное гребнеобразование посадок картофеля на полях СХП Мичуринец в Новосибирской области
Назван продукт, который сильно подорожает осенью
Генерал ВВС США Чарльз К. Браун — мл
В штабе ВВС США призвали готовиться к большой войне
Отель в Анталье
Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки
Беларуськалий
Стачком "Беларуськалия" объявил бессрочную забастовку
Сотрудник полиции
В Кирове сотрудник полиции избил задержанного
Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске
Юриста штаба Бабарико арестовали на два месяца по делу о захвате власти
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за инцидента с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
22:52SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship
Лента новостейМолния