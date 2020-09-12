https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577137953.html

Сенатор счел идею провести конкурс по мавзолею Ленина "диверсией"

Инициатива Союза архитекторов России провести конкурс на лучшую концепцию повторного использования мавзолея Владимира Ленина является "идеологической... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T15:36

2020-09-12T15:36

2020-09-12T15:36

алексей кондратьев

владимир ленин (владимир ульянов)

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

москва

союз архитекторов россии

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Инициатива <a href="https://ria.ru/organization_Sojuz_arkhitektorov_Rossii" target="_blank">Союза архитекторов</a> России провести конкурс на лучшую концепцию повторного использования мавзолея <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Ленина</a> является "идеологической диверсией", заявил РИА Новости сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a>.Ранее Союз архитекторов России начал приём заявок на Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по повторному использованию мавзолея Ленина на Красной площади в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, говорится на сайте союза."Я не коммунист, но, на мой взгляд, попытка представить мавзолей как памятник архитектуры зачёркивает его значение как памятника истории и целого пласта идеологии. Принижение значения мавзолея, я считаю, является умышленной попыткой девальвации целого периода нашей истории, что на фоне изменений в нашей конституции является идеологической диверсией - нравится это кому-то или нет", - заявил Кондратьев.Сенатор напомнил, что для уходящих на передовую солдат 7 ноября 1941 года, прошедших мимо мавзолея, он был "символом сопротивления, но не памятником истории".Поэтому <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_kultury_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минкульту</a> во главе с (министром Ольгой) Любимовой нужно задуматься - кто и для чего вышел с этой идеей", - убеждён он.

https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577131106.html

Svinka Ontherun Диверсия - это наличие Кондратьева в списках сенаторов. 33

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кондратьев, владимир ленин (владимир ульянов), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), москва, союз архитекторов россии, общество