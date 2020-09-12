Латушко заявил, что у ОБСЕ есть "неожиданные инструменты" для Белоруссии
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПавел Латушко у здания Следственного комитета Белоруссии
МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко после встречи с председателем ОБСЕ заявил, что эта организация будет играть более активную роль в "разрешении белорусского кризиса", для этого есть "неожиданные инструменты".
"ОБСЕ будет играть более активную роль в разрешении белорусского кризиса. Есть неожиданные инструменты", - подписал Латушко размещенный в субботу в его Telegram-канале фотоснимок по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ Эди Рама.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в стране, а также заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации. Он заявлял, что в дела республики вмешиваются и управляют протестными акциями Польша, Чехия, Литва и Украина.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Латушко выехал в Польшу.
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Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – Мария Колесникова и Максим Знак, они заключены под стражу в Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.