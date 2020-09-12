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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200912/latushko-1577135449.html
Латушко заявил, что у ОБСЕ есть "неожиданные инструменты" для Белоруссии
Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко после встречи с председателем ОБСЕ заявил, что эта организация будет играть... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T14:33
2020-09-12T14:33
протесты в белоруссии
павел латушко
обсе
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 12 сен – РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> после встречи с председателем <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> заявил, что эта организация будет играть более активную роль в "разрешении белорусского кризиса", для этого есть "неожиданные инструменты"."ОБСЕ будет играть более активную роль в разрешении белорусского кризиса. Есть неожиданные инструменты", - подписал Латушко размещенный в субботу в его Telegram-канале фотоснимок по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ <a href="http://ria.ru/person_EHdi_Rama/" target="_blank" data-auto="true">Эди Рама</a>.Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> ранее обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в стране, а также заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации. Он заявлял, что в дела республики вмешиваются и управляют протестными акциями <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Латушко выехал в Польшу.<a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и Максим Знак, они заключены под стражу в Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577103989.html
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павел латушко, обсе, белоруссия, в мире

Латушко заявил, что у ОБСЕ есть "неожиданные инструменты" для Белоруссии

14:33 12.09.2020
4821
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПавел Латушко у здания Следственного комитета Белоруссии
Павел Латушко у здания Следственного комитета Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко после встречи с председателем ОБСЕ заявил, что эта организация будет играть более активную роль в "разрешении белорусского кризиса", для этого есть "неожиданные инструменты".
"ОБСЕ будет играть более активную роль в разрешении белорусского кризиса. Есть неожиданные инструменты", - подписал Латушко размещенный в субботу в его Telegram-канале фотоснимок по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ Эди Рама.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в стране, а также заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации. Он заявлял, что в дела республики вмешиваются и управляют протестными акциями Польша, Чехия, Литва и Украина.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Латушко выехал в Польшу.
Участники акции в Литве в знак солидарности с протестами в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – Мария Колесникова и Максим Знак, они заключены под стражу в Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 16:34Протесты в Белоруссии
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93010861
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоОБСЕБелоруссияВ мире
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