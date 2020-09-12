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В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета

Одномоторный самолет Navion потерпел крушение на автомобильной парковке недалеко от аэропорта в Лос-Анджелесе, два человека погибли, сообщает телеканал NBC Los... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T10:37

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лос-анджелес

санта-барбара

сша

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Одномоторный самолет Navion потерпел крушение на автомобильной парковке недалеко от аэропорта в <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелесе</a>, два человека погибли, сообщает телеканал <a href="https://www.nbclosangeles.com/" target="_blank">NBC Los Angeles</a> со ссылкой на противопожарную службу.Инцидент произошел днем по местному времени в пятницу (в ночь на субботу по мск). По предварительной информации, вылетевший из аэропорта Van Nuys Airport самолет направлялся в округ Санта-Барбара. После крушения самолет загорелся, два человека скончались на месте.В расследовании происшествия участвуют представители Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Национального совета по безопасности на транспорте <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (NTSB).

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санта-барбара

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лос-анджелес, санта-барбара, сша, в мире